عش الدبابير

صحفي سعودي يسخر ويشمت بخسارة منتخب الكويت ويثير غضب الجماهير الكويتية

By وطن الدبور
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الدبور – صحفي رياضي سعودي سخر بتغريدة له على حسابه على موقع تويتر بخسارة بعد مباراته مع منتخب و التي إنتهت بفوز 4-2 على ، ضمن تصفيات بطولة خليجي ٢٤، المقامة في دولة قطر.

ويبدو أن الصحفي الريايض السعودي إنتقم لخسارة بلده من قبل منتخب الكويت، وشمت بخسارة اليوم أمام البحرين.

وقال الصحفي عدنان جستنية بتغريدة ساخره لسعها الدبور وأثارت غضب جمهور المنتخب الكويتي، ما نصه:  “الف مبروك للمنتخب الكويتي تحقيقه البطولة بفوزه على المنتخب السعودي والف مبروك للمنتخب البحريني فوز مستحق وثمين”

و أضاف بتغريدته الشامتة بخسارة منتخب الكويت : “الأحمر لعبها صح وعرف امكاناته وتأهل بجدارة وعقلية كروية ينطبق عليها المثل”كرم امريء عرف قدر نفسه”على العكس من “الازيرق” يلي راح فيها وصدق انه بطل”

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واستفزت كلمة “الأزريق” و إنه صدق إنه بطل الجماهير الكويتية التي إعتبرتها إهانة وحقارة من شخص يقدم نفسه على إنه صحفي ومحرر رياضي المفروض أن يتحلى بالروح الرياضية، لأن الكرة ربح وخسارة.

وحصل جستنيه على الكثير من التعليقات التي ما زالت تصله حتى كتابة هذا الخبر، والتي عبرت عن غضبها من الأسلوب و الإستهزاء بمتخب الكويت، وأسلوب الحقد الذي خرج منه.

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