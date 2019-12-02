صحفي سعودي يسخر ويشمت بخسارة منتخب الكويت ويثير غضب الجماهير الكويتية

الدبور – صحفي رياضي سعودي سخر بتغريدة له على حسابه على موقع تويتر بخسارة منتخب الكويت بعد مباراته مع منتخب البحرين و التي إنتهت بفوز البحرين 4-2 على الكويت، ضمن تصفيات بطولة خليجي ٢٤، المقامة في دولة قطر.

ويبدو أن الصحفي الريايض السعودي إنتقم لخسارة بلده من قبل منتخب الكويت، وشمت بخسارة المنتخب الكويتي اليوم أمام البحرين.

وقال الصحفي عدنان جستنية بتغريدة ساخره لسعها الدبور وأثارت غضب جمهور المنتخب الكويتي، ما نصه: “الف مبروك للمنتخب الكويتي تحقيقه البطولة بفوزه على المنتخب السعودي والف مبروك للمنتخب البحريني فوز مستحق وثمين”

و أضاف بتغريدته الشامتة بخسارة منتخب الكويت : “الأحمر لعبها صح وعرف امكاناته وتأهل بجدارة وعقلية كروية ينطبق عليها المثل”كرم امريء عرف قدر نفسه”على العكس من “الازيرق” يلي راح فيها وصدق انه بطل”

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واستفزت كلمة “الأزريق” و إنه صدق إنه بطل الجماهير الكويتية التي إعتبرتها إهانة وحقارة من شخص يقدم نفسه على إنه صحفي ومحرر رياضي المفروض أن يتحلى بالروح الرياضية، لأن الكرة ربح وخسارة.

الف مبروك للمنتخب الكويتي تحقيقه البطولة بفوزه على المنتخب السعودي والف مبروك للمنتخب البحريني فوز مستحق وثمين،، الأحمر لعبها صح وعرف امكاناته وتأهل بجدارة وعقلية كروية ينطبق عليها المثل"كرم امريء عرف قدر نفسه"على العكس من "الازيرق" يلي راح فيها وصدق انه بطل #خليجي24_سعودية — عدنان جستنيه (@Adnan_Jas) December 2, 2019

وحصل جستنيه على الكثير من التعليقات التي ما زالت تصله حتى كتابة هذا الخبر، والتي عبرت عن غضبها من الأسلوب و الإستهزاء بمتخب الكويت، وأسلوب الحقد الذي خرج منه.

بطل غصب عنك هذا منتخب الكويت فارس وزعيم بطولات الخليج والا بتلهطها مثل عالمية عمك النصر الزعيم العالمي الاستثنائي — 17 شامان 43 / (@abu_naa9r) December 2, 2019

لا حول ولا قوة إلا بالله ….. والله لو كان تركي ال الشيخ موجود في هيئة الرياضة ويشيد بمنتخب الكويت ما تقول هذا الكلام …… ا م ع اااااات — محمد المشايخ (@almshaikh) December 2, 2019

تظهر الفروسيه في الإنتصار والهزيمة

وانت خساره على إعلامنا!! — م.محمد القحطاني (@m99m11) December 2, 2019