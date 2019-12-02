في الكويت القبض على فتاتين بتهمة التحرش بالشباب في مكان عام

الدبور – في الكويت قالت مصادر إعلامية محلية ان السلطان الكويتية ألقت القبض على فتاتين بتهمة التحرش بالشباب، وبعد القبض عليهخا تبين إنهما في حالة سكر شديد.

وبحسب صحيفة “الراي” المحلية، فإنّ إحدى دوريات الأمن العام، وخلال جولة تفقدية على الدائري الثاني (شارع الحب) اشتبه رجالها في سيارة على متنها فتاتان، كانت تسير متعرجة.

وجرى توقيف السيارة وطلب إثبات من فيها، تبيّن أن قائدة المركبة ومرافقتها مواطنتان كانتا في حالة سكر، وعثر بحوزتهما على مادة سائلة تفوح منها رائحة الكحول.

وكانت قد وردت بلاغات مختلفة للشرطة عن وجود فتاتين في مكان عام تحرشوا بالشباب بشكل مستفز، ويعتبر تحرش الفتاة بالشاب من الامور نادرة الحدوث.

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وتبين بعد توقيف مركبة الفتاتين إنهما في حالة سكر شديد وتنطبق المواصفات التي في البلاغ مع الفتاتين، وتم إحالتهما للقضاء.

الغريب أن فتاة تتحرش بشاب، ولكن الأغرب أن تجد شاب يغضب ويبلغ عن تحرش فتاة به.

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