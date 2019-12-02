مريم آل الثاني نشرت تغريدة مدحت فيها الإمارات لأول مرة.. وصورة للأمير الوالد إستفزتهم؟

الدبور – مريم آل الثاني الناشطة على موقع تويتر نشرت تغريدة مدحت بها حضارة وتاريخ دولة الإمارات، ولكن غريدتها مع غنها مدحت الإمارات لاول مرة إلا إنها إستفزت النشطاء في الإمارات ومن حولها.

ونشرت مريم تغريدتها بعد فوز منتخب قطر على منتخب الإمارات بأربع أهداف كما جريت العادة بين الفريقين، فلا تخسر الإمارات بأقل من أربع أهداف و قطر لا تستطيع الفوز بأقل من أربع أهداف في مرمى الإمارات المفتوح.

وقالت مريم آل الثاني في تغريدتها معلقة على فوز منتخب بلادها وقالت:

“خبر #عاجل الليلة هزمنا منتخب عمره ١٢٠ مليون سنة! كيفكم عاد بتصدقون ولا؟”

خبر #عاجل الليلة هزمنا منتخب عمره ١٢٠ مليون سنة! كيفكم عاد بتصدقون ولا؟ 🤔

#خليجي24 #قطر_الامارات — مــريــم آل ثــانــي (@ALThani_M) December 2, 2019

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ومع أن التغريدة لا شيئ فيها فقط شعور بالسعادة ان دولة قطر الصغيرة تغلبت على دولة كبيرة مثل الإمارات تمتد حضارتها الى ما قبل خلق سيدنا آدم، وهذا الامر هو الذي تدعيه الإمارات، فلم الغضب؟

التغريدة الساخرة لمريم آل ثاني حصلت على الكثير من التعليقات الساخرة أيضا، حيث قال مغرد ما نصه: “الذي انهزم باللعب باينهزم بالجد الامارات اغلقت الحدود البريه والجويه والبحريه في وجه قطر ونسيت المرمى مفتوح”

مصدقين مصدقين بس وش وضع 47 😂 شكلهم يبون يقولون 147 ☺️ — GLORY🇶🇦⚔️ (@GLORYMBH) December 2, 2019

جدهم الأول عنتره رحمة الله عليه 😂 — Falnaama (@falnaama) December 2, 2019

اللي مزعلني إنا فزنا على منتخب السندباد😫 — Badra Qatar (@_Badra) December 2, 2019

ههههههههه هههه الا انا شفت

قابيل و هابيل يلعبو معاهم — عبدالاله الجرادي (@algrady1986) December 2, 2019

واستفزت صورة أمير قطر الوالد وهو يرفع شعار أربع بيده الكثير من اللجان الإلكترونية في الغمارات وشنوا حملة على قطر بعد إنتشار الصورة التي إعتبروها مستفزة لهم، خصوصا ان هذه المصيبة وقعت في اليوم الوطني الذي يصادف مرور ٥ آلاف عام على تأسيس الإمارات من قبل شخبوط بن حجر الأول.