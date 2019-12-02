عش الدبابير

مريم آل الثاني نشرت تغريدة مدحت فيها الإمارات لأول مرة.. وصورة للأمير الوالد إستفزتهم؟

By وطن الدبور
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الدبور – الناشطة على موقع تويتر نشرت تغريدة مدحت بها حضارة وتاريخ دولة ، ولكن غريدتها مع غنها مدحت لاول مرة إلا إنها إستفزت النشطاء في ومن حولها.

ونشرت مريم تغريدتها بعد فوز منتخب على منتخب الإمارات بأربع أهداف كما جريت العادة بين الفريقين، فلا تخسر الإمارات بأقل من أربع أهداف و لا تستطيع الفوز بأقل من أربع أهداف في مرمى الإمارات المفتوح.

وقالت مريم آل الثاني في تغريدتها معلقة على فوز منتخب بلادها وقالت:

“خبر #عاجل الليلة هزمنا منتخب عمره ١٢٠ مليون سنة! كيفكم عاد بتصدقون ولا؟”

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ومع أن التغريدة لا شيئ فيها فقط شعور بالسعادة ان دولة قطر الصغيرة تغلبت على دولة كبيرة مثل الإمارات تمتد حضارتها الى ما قبل خلق سيدنا آدم، وهذا الامر هو الذي تدعيه الإمارات، فلم الغضب؟

التغريدة الساخرة لمريم آل ثاني حصلت على الكثير من التعليقات الساخرة أيضا، حيث قال مغرد ما نصه: “الذي انهزم باللعب باينهزم بالجد الامارات اغلقت الحدود البريه والجويه والبحريه في وجه قطر ونسيت المرمى مفتوح”

واستفزت صورة أمير قطر الوالد وهو يرفع شعار أربع بيده الكثير من اللجان الإلكترونية في الغمارات وشنوا حملة على قطر بعد إنتشار الصورة التي إعتبروها مستفزة لهم، خصوصا ان هذه المصيبة وقعت في اليوم الوطني الذي يصادف مرور ٥ آلاف عام على تأسيس الإمارات من قبل شخبوط بن حجر الأول.

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