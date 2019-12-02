مصري يقتل زوجته بطريقة بشعة لأنها “زنانة”

الدبور – أقدم تاجر مصري بمنطقة المريوطية في محافظة الجيزة شمال مصر على قتل زوجته، بواسطة سكين، بسبب أنها كثيرة الكلام و أزعجته.

وفي التفاصيل، فقد تلقى أحد أقسام الشرطة في المنطقة بلاغًا من مواطن يفيد بأن مجهولين ملثمين أقدموا على قتل زوجته، وذلك بعدما دخلوا لبيته بقصد السرقة.

وكشفت التحقيقات بأن المجني عليها تدعى مارينا (32 سنة) مصابة بعدة طعنات في مختلف أنحاء جسدها، وجرح ذبحي في الرقبة، فيما أشارت التحريات إلى عدم صحة رواية الزوج، وأنه تشاجر مع الضحية بسبب كثرة كلامها فقتلها.

واعترف المتهم بارتكاب الواقعة قائلًا: ”كانت زنانة“، وتم التحفظ على سلاح الجريمة، وتحرير محضر بالواقعة وجرى إخطار النيابة لمباشرة التحقيق.

يذكر أن معدلات الجريمة زادت في مصر، لعدة أسباب أهمها تردي العامل الاقتصادي، والخلافات الأسرية والعائلية، والسعى وراء الشهوات وتعاطي المخدرات بحسب الخبراء.

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