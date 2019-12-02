الصورة أحلى

مصري يقتل زوجته بطريقة بشعة لأنها “زنانة”

By وطن الدبور
0

الدبور – أقدم تاجر بمنطقة المريوطية في محافظة الجيزة شمال مصر على قتل زوجته، بواسطة سكين، بسبب أنها كثيرة الكلام و أزعجته.

وفي التفاصيل، فقد تلقى أحد أقسام الشرطة في المنطقة بلاغًا من مواطن يفيد بأن مجهولين ملثمين أقدموا على قتل زوجته، وذلك بعدما دخلوا لبيته بقصد السرقة.

وكشفت التحقيقات بأن المجني عليها تدعى مارينا (32 سنة) مصابة بعدة طعنات في مختلف أنحاء جسدها، وجرح ذبحي في الرقبة، فيما أشارت التحريات إلى عدم صحة رواية الزوج، وأنه تشاجر مع الضحية بسبب كثرة كلامها فقتلها.

واعترف المتهم بارتكاب الواقعة قائلًا: ”كانت زنانة“، وتم التحفظ على سلاح الجريمة، وتحرير محضر بالواقعة وجرى إخطار النيابة لمباشرة التحقيق.

يذكر أن معدلات الجريمة زادت في مصر، لعدة أسباب أهمها تردي العامل الاقتصادي، والخلافات الأسرية والعائلية، والسعى وراء الشهوات وتعاطي المخدرات بحسب الخبراء.

- Advertisement -

إشترك في قناتنا على تطبيق تليجرام ليصلك كل ما هو مميز من موقعنا… لسعات خاصه..  https://t.me/Dabboor

You might also like
فيديو

أبشع جريمة قتل هذا العام : شاب يقتل أمه بطريقة مروعة.. شاهد الفيديو المؤثر

فيديو

شاهد الفيديو المرعب للحظة انتحار طالب من أعلى برج القاهرة في مصر السيسي

عش الدبابير

خبر وفاة سوزان مبارك أشغل النشطاء على وسائل التواصل الإجتماعي وأصبح حديث الناس

الصورة أحلى

جريمة إغتصاب بشعة تهز المجتمع العربي كله

الصورة أحلى

إعلامية مصرية تجمع بين زوجين وزوجها يبلغ عنها لأنها لا تعدل بينهما

فيديو

حلقة نارية من عبد الله الشريف، فضحهم بالفيديو و أسماء حقيقية وصور مسربة

Leave A Reply

Your email address will not be published.