مقتل أب عراقي أمام أطفاله برصاص قوى الأمن في فيديو يعيد ذاكرة مشهد محمد الدرة

الدبور – في فيديو يعيد للأذهان منظر إستشهاد الطفل محمد الدرة وهو بحضن والده من قبل قوات الإحتلال الإسرائيلي.

إنتشر فيديو على مواقع التواصل الإجتماعي للحظة مقتل رجل عراقي أثناء قيادته عربة “توك توك” برفقة أبنائه.

ويظهر المقطع المؤلم لحظة إصابة الوالد وانقلاب العربة، فيما ظهر الخوف والرعب على تصرفات الأبناء.

وهرع أشخاص لإنقاذ حياة الوالد، لكنه فارق الحياة.

وعلق ناشر الفيديو عليه بقوله: “أنشروها وافضحوهم

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الحشد الشعبي الإرهابي الموالي لـ ايران يقتلون الأب أمام أطفاله الذين يبكون عليه ولم يفارقوه رغم طلقات الرصاص التي يطلقها هؤلاء المجرمين

حسبي الله ونعم الوكيل وين حقوق الإنسان والأمم المتحدة عن جرائم عصابات ايران في العراق#العراق__ينتفض“

🔴عاجل وخطير جداً أنشروها وافضحوهم الحشد الشعبي الإرهابي الموالي لـ ايران يقتلون الأب أمام أطفاله الذين يبكون عليه ولم يفارقوه رغم طلقات الرصاص التي يطلقها هؤلاء المجرمين

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حسبي الله ونعم الوكيل وين حقوق الإنسان والأمم المتحدة عن جرائم عصابات ايران في العراق#العراق__ينتفض pic.twitter.com/y698LUUTqQ — الجــنرال (@ALgenral1818) December 1, 2019

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