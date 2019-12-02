ناشطة عمانية تقترح دفن ضاحي خلفان لهذا السبب و تثير ضجة!!

الدبور – تغريدة من ناشطة من سلطنة عمان جاءت بعد سلسلة الفضائح الإماراتية بسرقة الآثار اليمنية ودفنها في الإمارات بعمق ٥ سم ومن ثم إخراجها على إنها آثار إماراتية عمرها ٣ آلاف عام، إقترحت بها دفن ضاحي خلفان!

التغريدة أثارت ضجة بين متابعيها على صفحتها على موقع تويتر، حيث إقترحت الناشطة العمانية التي تغرد باسم عمانية بتغريدتها الساخرة دفن ضاحي خلفان شرطي مرور دبي المثير للجدل، حيث قالت ما نصه:

“الامارات باقي تدفن ضاحي خلفان في مستنقع وتطلعه من الاثار التاريخية وتقول انه فيل اماراتي انقرض قبل عشره مليون سنه”

الامارات باقي تدفن ضاحي خلفان في مستنقع

وتطلعه من الاثار التاريخية وتقول انه فيل اماراتي انقرض قبل عشره مليون سنه 😂 #نوفمبر_المجيد — عمانية (@omaniyh99) December 1, 2019

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التغريدة حصلت على الكثير من التعليقات الساخرة و المؤيدة للتغريدة، حيث قال ناشط: “حقيقة هؤلاء بدو استقرو بساحل عمان واكرمتهم السلطنة منذو وصلهم كرعاة الابل واليوم يبحثوا عن حضارة كسروا المألوف”

حقيقة هؤلاء بدو استقرو بساحل عمان واكرمتهم السلطنة منذو وصلهم كرعاة الابل واليوم يبحثوا عن حضارة كسروا المألوف — نبيل الحمادي (@hP3g4ET6WdBm0oW) December 1, 2019

يذكر أن الإمارات سرقت الكثير من الآثار اليمنية خلال إحتلالها لليمن وسرقة خيراته المتعددة، ونقلتها إلى الإمارات وقامت بدفنها، ولكن من دفنها لم يصرف الوقت الكافي للحفر، فدفنوها بعمق أقل من ١٠ سم، وأحضروا الكاميرات و الخبراء لإكتشافها.

وكان باحث أمريكي متخصص في شئون الآثار قد كشف عن سرقة الإمارات آثار اليمن وتهريبها بغرض بيعها إلى دول مثل الولايات المتحدة الأمريكية، بعد نسبها إليها.

وكشف الباحث الأمريكي الكسندر ناجل أن آثار اليمن تصل إلى أكثر من مليون قطعة يتم سرقتها بشكل دوري من الإمارات بطرق متنوعة.