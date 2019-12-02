عش الدبابير

ناشطة عمانية تقترح دفن ضاحي خلفان لهذا السبب و تثير ضجة!!

By وطن الدبور
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الدبور – تغريدة من ناشطة من جاءت بعد سلسلة الفضائح الإماراتية بسرقة الآثار اليمنية ودفنها في بعمق ٥ سم ومن ثم إخراجها على إنها آثار إماراتية عمرها ٣ آلاف عام، إقترحت بها دفن !

التغريدة أثارت ضجة بين متابعيها على صفحتها على موقع تويتر، حيث إقترحت الناشطة العمانية التي تغرد باسم عمانية بتغريدتها الساخرة دفن ضاحي خلفان شرطي مرور دبي المثير للجدل، حيث قالت ما نصه:

“الامارات باقي تدفن ضاحي خلفان في مستنقع وتطلعه من الاثار التاريخية وتقول انه فيل اماراتي انقرض قبل عشره مليون سنه”

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التغريدة حصلت على الكثير من التعليقات الساخرة و المؤيدة للتغريدة، حيث قال ناشط: “حقيقة هؤلاء بدو استقرو بساحل عمان واكرمتهم السلطنة منذو وصلهم كرعاة الابل واليوم يبحثوا عن حضارة كسروا المألوف

يذكر أن الإمارات سرقت الكثير من الآثار اليمنية خلال إحتلالها لليمن وسرقة خيراته المتعددة، ونقلتها إلى الإمارات وقامت بدفنها، ولكن من دفنها لم يصرف الوقت الكافي للحفر، فدفنوها بعمق أقل من ١٠ سم، وأحضروا الكاميرات و الخبراء لإكتشافها.

وكان  متخصص في شئون الآثار قد كشف عن سرقة آثار وتهريبها بغرض بيعها إلى دول مثل الولايات المتحدة الأمريكية، بعد نسبها إليها.

وكشف الباحث الأمريكي الكسندر ناجل أن آثار اليمن تصل إلى أكثر من مليون قطعة يتم سرقتها بشكل دوري من الإمارات بطرق متنوعة.

إقرأ أيضا: باحث أمريكي يكشف المستور: الإمارات تسرق آثار اليمن وتنسبها إليها

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