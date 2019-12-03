الإعلامية الكويتية مي العيدان تفضح كاظم الساهر.. شاهد

الدبور – الإعلامية الكويتية مي العيدان فضحت وكشف المطرب العراقي كاظم الساهر في تدوينه لها على حسابها، كشفت فيها الكثير من الأمور بما يخص ما أعلن عنه مؤخرا الساهر عبر صفحته الرسمية.

وكشف العيدان عن السبب الحقيقي لإلغاء الساهر لحفلته التي كانت مقررة في السعودية، والتي قال إنها بسبب الاحداث في العراق، الأمر الذي قالت عنه كذب في كذب.

وقالت العيدان، عبر حسابها الرسمي على موقع ”إنستغرام“:

“زين، الحمد الله طلع عندك إحساس.. ليش ما تقول الصح إنك ما تقدر تحضر عشان الأزمة القطرية اللي صار لها أكثر من 3 سنوات مو لأنه العراق يمر بأزمة، مو من الثمانينيات والعراق ما تخلص أزماته، حربان، وموت، وكيماوي، وحصار، وإرهاب ، وزرقاوي، وزفتاوي، وتفجيرات يومية“.

وواصلت العيدان الهجوم على كاظم قائلة: “كل يوم يموت العشرات غير أزمات الكهرباء والماديات والوظائف، خلك مرة واحدة بعمرك صريحًا لا تلف ولا تدور لأنها مكشوفة وحدها.. لو فيك خير سوي حفلة في العراق وحط ريعها لأولاد الشهداء، بس أدري ما تسويها يا قيصر بدون عرش“.

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وكانت الصفحة الرسمية للفنان العراقي كاظم الساهر أعلنت عبر ”تويتر“، عن إلغاء حفله المنتظر في المملكة العربية السعودية ضمن فعاليات ”موسم الرياض“، وذلك بسبب الأحداث الجارية في العراق، والذي يشهد تظاهرات شعبية هذه الأيام.

نود أن نلفت عنايتكم إلى أن تم إلغاء مشاركة كاظم الساهر في مهرجان موسم الرياض نظراً للظروف الراهنة في العراق الحبيب. نعتذر من الجمهور السعودي الكريم و نشكر تفهمكم.#العراق #كاظم_الساهر — كاظم الساهر Kadim Al Sahir (@KadimAlSahirORG) December 2, 2019

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