البروفيسور الشاهين العماني: دولة الدحلانيات العربية المتحدة لا يؤمن لها جانب..

الدبور – في قصف جوي جديد من قبل البروفيسور العماني الشاهين على اللجان الإلكترونية الإماراتية التي لا شغل لها إلا مهاجمة سلطنة عمان، ورمي كل فشلها على السلطنة، بحيث أصبحت شماعة لفشلهم في اليمن رغم كل الجرائم و السرقات التي إرتكبوها.

فقد رد الشاهين العماني الشرس على تغريدة لناشط إماراتي هاجم فيها السلطنة، وكرر نفس الأغنية الحزينة التي ما انفك الذباب يرددها كل حين بدون فهم ووعي.

حيث قال الإماراتي بتغريدة له ما نصه: “بالنظر لغياب الصورة من جانب #سلطنة_عمان واستمرار #ايران بالتحدث باسم السلطنة حيث تزعم ان وزير الخارجية العماني ذكر ان أن ”إيران والسلطنة يمكنهما تقديم حلول مناسبة للمشاكل الإقليمية وخاصة اليمن“ . . ومعروف ان طهران تدعم #مليشيات_الحوثي ضد كل اليمن، كما ان مسقط تعترف بالحوثي!”

ليأتيه القصف من حيث لا يحتسب، فرد عليه الشاهين العماني وقال بتعليق على صفحته:

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“لازال #الحل_في_مسقط ولو حاولتم تقديم أنفسكم كراعي للسلام (نسخة مقلدة،،، صناعة جبل علي) فالشراكة الدولية الموثوقة في جانب حل الأزمات لا يمكن إسنادها الراعي الأول للأزمات في المنطقة و المتحدث الرسمي بإسم شياطين الإنس والجن. رغم كل محاولاتكم للتقارب مع ايران الا انهم لازالوا موقنين أن الدحلانيات العربية المتحدة لا يؤمن لها جانب و لا يوثق في نواياها ولا يتخدها عاقل ولياً أو نصيرا”

و أضاف في القصف الجوي المباشر ما نصه : “أليس موقع إرم الذي استشهدت به هو من نسب شحنات الأسلحة التي بعثتم بها لحركة الشباب في الصومال في مارس ٢٠١٦ على أنها قادمة من عمان لليمن؟ خاب شهادتهم و الشاهد والمشهود له”

موقنين أن الدحلانيات العربية المتحدة لا يؤمن لها جانب و لا يوثق في نواياها ولا يتخدها عاقل ولياً أو نصيرا أليس موقع إرم الذي استشهدت به هو من نسب شحنات الأسلحة التي بعثتم بها لحركة الشباب في الصومال في مارس ٢٠١٦ على أنها قادمة من عمان لليمن؟ خاب شهادتهم و الشاهد والمشهود له — الشاهين🦅 (@_FALCON_01) December 4, 2019

و أضاف في قصف آخر مستمر منذ الصباح ألزم جميع الذباب الملاجئ : “بمناسبة الحديث عن التغييب الإعلامي والتحدث نيابة عن سلطة أخرى،،، حدثنا عن جثمان الشيخ خليفة رحمه الله وأسكنه فسيح جناته هل لازال الهيكل الهيدروليكي المحنط يعمل بشكل جيد؟ لابد أن شركة RRI الكورية قد أحسنت صنعه وإنتاجه بحيث يحاكي النسخة الأصلية للمغغور له بإذن الله”

وختم قصفه كما ينتهي القصف بالضربة القاضية، حيث قال: “ختاماً من المعروف أن خبثكم الإعلامي لا يستهدف الرأي العام في البلدين المقصودين كونكم الشريك التجاري الأول لإيران في العالم بقدر ما هي محاولة خسيسة من إرم لإثارة الرأي العام في بلد خليجي ثالث تمكنتم من شحنه ضد في الناحية لسنوات أبشرك الوضع تغير و ذبابكم الإلكتروني بمفرده الان”

ختاماً

من المعروف أن خبثكم الإعلامي لا يستهدف الرأي العام في البلدين المقصودين كونكم الشريك التجاري الأول لإيران في العالم بقدر ما هي محاولة خسيسة من إرم لإثارة الرأي العام في بلد خليجي ثالث تمكنتم من شحنه ضد في الناحية لسنوات أبشرك

الوضع تغير

و ذبابكم الإلكتروني بمفرده الان — الشاهين🦅 (@_FALCON_01) December 4, 2019

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