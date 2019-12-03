فيديوالصورة أحلى

الفنان المصري رامي جمال يتصدر محركات البحث في ظهوره الاول بعد إصابته بالبهاق (فيديو)

By وطن الدبور
0

الدبور – تصدر الفنان المصري مؤشر البحث جوجل في بعد ظهوره الأول بعد إعلان مرضه بالبهاق، في ضيافة برنامج “” الذي تقدمه إسعاد يونس.

ووجهت الإعلامية إسعاد يونس، رسالة دعم وحب للمطرب الشاب رامى جمال بعد إعلان إصابته بمرض ، قائلة:

”أنا سعيدة انى شوفت رامى للمرة الأولى لنحتفل بظاهرة حب انتشرت مؤخراً فى مجتمعنا”.

وكشف رامي عن الرسالة المؤثرة التي قرر على أثرها الرجوع عن الاعتزال، قائلا: “واحد بعتلى على الخاص، وقال لي:

«انسحابك بعد إصابتك بالبهاق؛ يعني إنك ترسل رسالة لكل مرضى البهاق بالانسحاب والاختفاء عن أعين الناس»، وده كان السبب إنى أرجع من الاعتزال”.

- Advertisement -

وأكمل رامي جمال: “أنا بقول لكل مرضى البهاق احنا ربنا ميزنا بلونين، وبنحمده على ده”.

إقرأ أيضا: الإعلامية الكويتية مي العيدان تفضح كاظم الساهر.. شاهد

ورامي صنع مجموعة من الألحان لمغنيين شباب ومطربين في مصر من مطلع الألفينات مثل أنغام وبهاء سلطان ومحمد نور وهيثم شاكر، إلا أنه قدّم نفسه مؤخراً كمغني وحقق مشاهدات عالية قبل أن يكشف عن إصابته بالمرض.

You might also like
فيديو

السيسي وجها لوجه مع المتظاهرين: إرحل يا بلحة يا قاتل، وحالة من الخوف تنتابه (فيديو)

فيديو

بالفيديو: مجزرة حقيقية في القاهرة بسبب زفة عروسين

عش الدبابير

تفاصيل مجزرة أطفال المدرسة في مصر

عش الدبابير

هذا هو التمرد الذي دعمته الإمارات: القبض على المتحدث السابق لحركة تمرد بتهمة حيازة…

الصورة أحلى

صديق الراحل هيثم أحمد زكي يشكك بموته أثناء غسل جثمانه!!

الصورة أحلى

ظهور رامي شقيق الراحل هيثم أحمد زكي لأول مرة (صور)

Leave A Reply

Your email address will not be published.