الفنان المصري رامي جمال يتصدر محركات البحث في ظهوره الاول بعد إصابته بالبهاق (فيديو)

الدبور – تصدر الفنان المصري رامي جمال مؤشر البحث جوجل في مصر بعد ظهوره الأول بعد إعلان مرضه بالبهاق، في ضيافة برنامج “صاحبة السعادة” الذي تقدمه إسعاد يونس.

ووجهت الإعلامية إسعاد يونس، رسالة دعم وحب للمطرب الشاب رامى جمال بعد إعلان إصابته بمرض البهاق، قائلة:

”أنا سعيدة انى شوفت رامى للمرة الأولى لنحتفل بظاهرة حب انتشرت مؤخراً فى مجتمعنا”.

وكشف رامي عن الرسالة المؤثرة التي قرر على أثرها الرجوع عن الاعتزال، قائلا: “واحد بعتلى على الخاص، وقال لي:

«انسحابك بعد إصابتك بالبهاق؛ يعني إنك ترسل رسالة لكل مرضى البهاق بالانسحاب والاختفاء عن أعين الناس»، وده كان السبب إنى أرجع من الاعتزال”.

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وأكمل رامي جمال: “أنا بقول لكل مرضى البهاق احنا ربنا ميزنا بلونين، وبنحمده على ده”.

ورامي صنع مجموعة من الألحان لمغنيين شباب ومطربين في مصر من مطلع الألفينات مثل أنغام وبهاء سلطان ومحمد نور وهيثم شاكر، إلا أنه قدّم نفسه مؤخراً كمغني وحقق مشاهدات عالية قبل أن يكشف عن إصابته بالمرض.