تشييع جنازة منافق النظام المصري الشعبي شعبان عبدالرحيم (فيديو)

الدبور – عام الموت بالنسبة للمثلين و الرقاصات و المنافقين، فقد شهد هذا العام رحيل الكثير من الممثلين و الرقاصات وبعض المنافقين مما يطلق عليهم فنانين.

فقد إنتقل إلى رحمة الله وهو بين يدي الله الآن المغني الشعبي رجل النظام شعبان عبد الرحيم الذي دمر الفن و الغناء، وغنى ضد قطر بكلمات وقحة، طبعا حسب سياسات النظام المصري، وغنى دعما للسيسي وللقتل الذي قام به، ودعم الظلم وهو الفقير الذي أتى من حارة شعبية فلم يشعر بمعاناة شعبه.

وغنى عبد الرحيم ايضا ضد القذافي و الكثير من الشخصيات التي كانت ضد النظام المصري أو لها خلافات معه، كما غنى في آخر حياته ضد المقاول محمد علي الذي فضح فساد السيسي وزوجته، وكان اداة شعبية لحماية الفساد و الدفاع عنه.

وقد شيّع عدد من الفنانين وعشرات المواطنين، جثماني المطرب المصري الشعبي شعبان عبدالرحيم ومواطنه الفنان محمد خيري، في جنازة واحدة بمسجد السيدة نفيسة في القاهرة.

وحضر وفد من نقابتي المهن التمثيلية والموسيقية، مراسم التشييع، يتقدمه أشرف زكي نقيب الممثلين، وطارق مرتضى المستشار الإعلامي لنقابة الموسيقيين، وعدد من أعضاء المجلس.

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وتقدم أبناء الفنانين تشييع الجثمان، إذْ حضر الأبناء الستة لشعبان عبدالرحيم، وهم: عصام وخميس وعبدالرحيم وعدوية وسيد وحنان، فيما حمل الفنان المصري شريف خيري جثمان والده الراحل، حيث تم الصلاة عليهما، ثم تم مواراة جثمانيهما الثرى في مدافن عائلتيهما.

وتوفي شعبان عبدالرحيم، عن عمر ناهز 62 عامًا بعد إصابته بوعكة صحية مفاجئة أدخلته المستشفى ولكنه رحل متأثرًا بالتهاب رئوي حاد، أما محمد خيري فرحل الإثنين بعد صراع مع المرض عن عمر ناهز 77 عامًا، بعد أزمة صحية تعرض لها في الأيام الأخيرة استلزمت نقله إلى أحد المستشفيات.

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