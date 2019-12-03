رسالة خطية من الملك سلمان إلى أمير قطر، وهذا ما سيحصل؟

الدبور – بعث الملك سلمان برسالة خطية إلى أمير قطر الذي تتهمه بلاده بدعم الإرهاب وقامت بمحاصرة شعبه ومنعهم حتى من أداء الحج و العمرة وكأن الاماكن المقدسة مزرعة خاصة أو الحديقة الخلفية لقصر سلمان وابنه.

حيث قالت وكالة الأنباء القطرية، اليوم الثلاثاء، إن الأمير تميم بن حمد تلقى رسالة خطية من العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، تضمنت دعوته لحضور القمة الخليجية المقررة في العاشر من ديسمبر الجاري بالرياض.

وأضافت الوكالة أن الرسالة الخطية سلمها الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربي عبدالعزيز الزياني، لوزير الخارجية القطري محمد بن عبدالرحمن.

وبدأت السعودية بإرسال دعوات رسمية لحضور القمة الخليجية، لكن من غير الواضح الآن، إن كان كل قادة الدول الخليجية سيحضرون القمة أم سينيبون عنهم مسؤولين آخرين.

وأفادت الكثير من المصادر أن أمير قطر لن يحضر القمة وسيبعث من ينوب عنه، إلا إذا تم التوصل لإتفاق شامل لإنهاء الازمة الخليجية بدون شروط قبل القمة، وعلى أن تكون القمة فقط لإعلان إنهاء الأزمة التي خلقها شيطان العرب ولي عهد أبوظبي بن زايد.

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وتتعدد الاحتمالات فيما يتعلق بحضور أمير قطر للقمة في ظل الأزمة الخليجية الحالية، بالتزامن مع رواج حديث عن قرب التوصل لحل نهائي لها أو انفراجة على الأقل بحسب بعض التحليلات والتوقعات.

وسعى بن زايد إلى وقف أي مساعي لإنهاء الأزمة مع قطر، الأمر الذي سعى له الملك سلمان من طرف واحد بعيدا عن الإمارات، لان المصلحة العامة للسعودية تقتضي إنهاء الأزمة في الوقت الحالي.

ورحبت السعودية، بقادة دول الخليج الخمس، الإمارات والكويت والبحرين وقطر وسلطنة عُمان، قبيل انطلاق اجتماعات قمة جديدة لدول مجلس التعاون الخليجي في العاصمة الرياض.

وقال بيان رسمي صادر عن مجلس الوزراء السعودي خلال اجتماعه الدوري برئاسة العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، إن المجلس ”يُعبر عن ترحيبه بأصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج، لعقد اجتماع الدورة الـ40 للمجلس الأعلى للمجلس، الثلاثاء القادم، في الرياض“.

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