صحفي عراقي (إيراني الهوى) يهدد شباب الثورة في العراق بمصير شباب سوريا

الدبور – هدد صحفي عراقي الجنسية كما يعف عن نفسه ولكنه تابع لدولة إيران قلبا وقالبا ومدخولا، هدد شباب العراق لاثائر على الفساد و الظلم، و الذي يبحث عن إستقلالية القرار العراقي وإعادة خيراته لشعبه بدل سرقتها.

هددهم بمصير ثوار سوريا، وما فعلته إيران بهم، وقال لا تستفزوا إيران لأنها لن تصمت على إستفزازها.

وقال الصحفي العراقي الذي عمل مع قناة العبرية و قناة العالم الإيرانية نجاح محمد علي في تغريدة له على صفحته على موقع تويتر واستفزت الشباب العراقي:

“#سجلها_علي أي إعتداء على إيراني وأي إعتداء على مصالح إيرانية في العراق لن يمر ابدون عقاب. أقول هذا ناصحاً وحفاطاً على العراق لأني أعرف الإيرانيين جيداً فهم سيعاقبون كل من حرض على الاعتداء ونفذه خاصة على المواطنين من بني جلدتهم. استفزاز إيران سيكرر النموذج السوري. نقطة رأس سطر.”

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التغريدة التي إعتبرها البعض تهديد فارغ، وإنها إعتراف رسمي منه أن إيران هي من تزعزع الإستقرار في المنطقة العربية.

هذا اعتراف ان من يزعزع و يخلق الحروب بالمنطقه هي ايران — نوار الربيعي 🇮🇶 (@naowar22) December 3, 2019

وقال ناشط أخر معلقا: “#سجلها علي العراق ما راح يغفر لايران تدخلها السافر ونهب خيراته وتحكمها اللامحدود في كل شيء والاستهتار الواضح والعلني بسيادته وسيكون الانتقام صاعقاً حارقاً وعن طريق الشعب لا الحكومات العميلة والخائنة…ولاتظن ابدا ان العراق لقمة سائغة او صيد يسير والايام بيننا”

#سجلها علي

العراق ما راح يغفر لايران تدخلها السافر ونهب خيراته وتحكمها اللامحدود في كل شيء والاستهتار الواضح والعلني بسيادته وسيكون الانتقام صاعقاً حارقاً وعن طريق الشعب لا الحكومات العميلة والخائنة…ولاتظن ابدا ان العراق لقمة سائغة او صيد يسير

والايام بيننا — abd alwahab (@abdalwahab97) December 3, 2019

وقال آخر هذا إعتراف واضح أن إيران هي من حرقت سوريا.

واعتراف واضح انه ايران حرقت سوريا — اثير العراقي🇮🇶 (@wrzLccbrcYMY65c) December 3, 2019

بينما كان لناشط رأي مخالف، واعتبر ان نجاح علي إنما يبث سموم الفتنة ويريد أنيشعلها أكثر بين العراق و إيران، حيث قال: “تحذيرك مشبوه ولا يفوح منه غير التحريض على الجمهوريه الاسلاميه في ايران واليوم جاء الرد الايراني بوضع الورود على باب القنصليه العراقيه في ايران ارجو من الشعب العراقي الوعي لفتنك ان يردها عليك ..”

تحذيرك مشبوه ولا يفوح منه غير التحريض على الجمهوريه الاسلاميه في ايران واليوم جاء الرد الايراني بوضع الورود على باب القنصليه العراقيه في ايران

ارجو من الشعب العراقي الوعي لفتنك ان يردها عليك .. — Yahya Hamade (@YahyaHamade) December 3, 2019

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