دهس طالب أمام مدرسته في الكويت
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الموت الذي ينتظر الطلبة خارج مدارسهم في الكويت

By وطن الدبور
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الدبور – أصبح الموت ينتظر الطلبة خارج مدارسهم في ، بحيث كثرت حوادث الدهس خار المدارس في بشكل غير طبيعي، وأصبحت هاجسا يؤرق أولياء الامور.

فقد تعرض طالب في إحدى مدارس الكويت الابتدائية، للدهس أمام مدرسته عقب خروجه منها يوم الأربعاء، في حادثة سبق أن تكررت لطلبة المدارس والتي أنهت حياة بعض الطلاب ومنهم الطالب يعقوب أحمد الجفيني الذي توفي قبل شهر أمام مدرسته.

وبحسب صحيفة ”القبس“ الكويتية، تعرض الطالب (8 أعوام) للدهس أمام مدرسته جوهرة الصالح في منطقة الرقعي، وتم نقله مباشرةً إلى مستشفى الفروانية، حيث وُصفت حالته بالمستقرة.

وضبط رجال المرور الموجودون في منطقة الحادث السائق الذي دهس الطفل، وهو وافد آسيوي تم تحويله إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقه.

وتداولت مواقع إخبارية، صورة من موقع الحادث حيث ظهرت جموع من الطلبة حول موقع الحادث مع تواجد لسيارات النجدة ورجال المرور الذين باشروا مهامهم بنقل الطفل للمستشفى وضبط السائق.

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وتتكرر حوادث المرور بشكل دائم في الكويت، إلا أن قضية الحوادث والدهس أمام المدارس باتت تشكل تهديدًا لحياة الطلبة، حيث علت أصوات أولياء الأمور والنشطاء مؤخرًا ”للمطالبة بوضع حل لهذه القضية وتشديد التواجد الأمني وقت دخول الطلبة وانصرافهم من المدرسة وإقامة منطقة لتجمع الطلبة وعدم دخول السيارات إليها“.

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