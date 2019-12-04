شاهد أحمد عدوية وهو يلقن شعبان عبد الرحيم الشهادة قبل وفاته (فيديو)

الدبور – إنتشر على مواقع التواصل الإجتماعي فيديو خاص تم تصويره داخل المستشفى حيث كان يرقد شعبان عبد الرحيم في آخر أيامه كما جاء في وسائل التواصل.

ويظهر المغني الشعبي شعبان عبد الرحيم الذي توفي الثلاثاء بعد تعرضه لأزمة صحية، وهو يرقد على السرير ويبدو عليه المرض و التعب.

وكان بجانبه المطرب الشعبي أحمد عدوية المريض أيضا وهو يزوره ليخفف عنه آلامه، ولكنه بدل أن يذكره بالله و في الحياة القصيرة وكيفية ملاقاة ربه، جلس يغني له وشعبان يردد وراءه، حتى لاقى ربه بعدها.

ولا يعلم الدبور كم الفترة بين لقاء عدوية ووفاة شعبان عبد الرحيم المغني الشعبي البسيط الذي إشتهر فجأة في مستوى هابط من الأغاني، وعرف عنه وقوفه مع نظام السيسي، وقد غنى ضد كل من إختلف مع السيسي، مثل دولة قطر ووزير خارجيتها بالذات، وصولا إلى المقاول محمد علي الذي فضح فساد السيسي ونظامه وزوجته في سرقة أموال الشعب المصري.

الفيديو إنتشر بشكل واسع جدا، حيث علق النشطاء عليه هكذا يلقن أحمد عدوية شعبان عبد الرحيم الشهادة قبل وفاته، بالغناء، و الزمار يموت و المزمار بثمه.

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وقد شيّع عدد من الفنانين وعشرات المواطنين، جثماني المطرب المصري الشعبي شعبان عبدالرحيم ومواطنه الفنان محمد خيري، في جنازة واحدة بمسجد السيدة نفيسة في القاهرة.

شاهد الفيديو الذي لسعه الدبور من مواقع التواصل وقد نشر على منصات كثيرة وتم تبادله بكثرة أيضا عبر تطبيق واتس أب.

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