عيال زايد: المغول تعمد إحراق مكتبة الإمارات التي تعود لـ 125 ألف عام، لذلك نعيد كتابة التاريخ

الدبور – عيال زايد وصلوا لحالة تستجوب العلاج الفوري، فالحالة المرة النفسية التي يعاني منها ولي عهد أبوظبي شيطان العرب بن زايد، وصلت فيما يبدو إلى الكثير من أتباعه، ووصلت حالة عقدة النقص إلى درجة خطرة.

فبعد الآثار المسروقة من اليمن، ونسبها للإمارات بعد دفنها بعمق ٦ سم تحت التراب، وبعد محاولات سرقة تاريخ سلطنة عمان ونسبه للإمارات، وبعد تصريح ملك خمور دبي خلف الحبتور أن الإمارات كانت موجودة قبل المسيح.

اليوم خرج ناشط ليثبت لنا أن الإمارات عمرها أكثر من ١٢٥ ألف عام، وكانت لها مكتبة غنية بكتب عن تاريخ الإمارات التي يمتد لسيدنا آدم عليه السلام.

ولكن حملا المغول و التتار كما قال الناشط عندما إجتاحت الدول العربية أول ما ذهبت إلى الإمارات وهدمت المكتبة التي كانت بجانب منزل ضاحي خلفان، وحرقت جميع الكتب، لذلك الإمارات تعيد كتابة التاريخ.

وقال الإماراتي منصور خلفان في تغريدة لسعها الدبور ما نصه: “لما اجتاح المغول والتتار بلاد العرب اول شيء عملوه هجموا على المكتبة الاماراتية في رأس الخيمة واحرقوا كل الكتب التاريخية التي توثق تاريخ حضارة الامارات الممتدة ل ١٢٥ الف سنة من اجل طمس هوية العرب والآن سنعيد كتابة التاريخ #تاريخ_الإمارات“

- Advertisement -

لما اجتاح المغول والتتار بلاد العرب اول شيء عملوه هجموا على المكتبة الاماراتية في رأس الخيمة واحرقوا كل الكتب التاريخية التي توثق تاريخ حضارة الامارات الممتدة ل ١٢٥ الف سنة من اجل طمس هوية العرب والآن سنعيد كتابة التاريخ #تاريخ_الإمارات — منصور خلفان (@mansorkhalfan1) December 4, 2019

ونشر تغريدته في أكثر من مكان وعلى حسابات النشطاء في سلطنة عمان خاصة ليثبت أن الإمارات كانت قبل السلطنة وقبل خلق الإنسان، ولولا المغول لكانت إمبراطورية الإمارات أقوى من الدولة العثمانية.

ولم يبق إلا أن يتهموا أرطغرل التركي بقتل شخبوط الأول وبذلك انهى الإمبراطورية الإماراتية.

التغريدة أثارت ضحك وإستهزاء النشطاء على موقع تويتر، وطالب الكثير منهم إلى عرض بن زايد ومن تبعه إلى المصحة العقلية للكشف عن قواهم العقلية.

إشترك في قناتنا على تطبيق تليجرام ليصلك كل ما هو مميز من موقعنا… لسعات خاصه.. https://t.me/Dabboor