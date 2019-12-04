مايا دياب تستفز الجمهور السعودي بالإستهزاء بسورة الفاتحة في موسم الرياض(فيديو)

من ضمن ما يجلبه سيف بن سلمان المشلول وزير الوناسة تركي آل الشيخ، حضرت اللبنانية مايا دياب إلى موسم الرياض لعرض مسرحية ”لوكاندة الأوباش“.

وكأي فعالية حصلت في موسم الرياض، لم تمر مرور الكرام بدون ضجة معينة أو فضيحة من أي نوع.

فقد إستفزت مايا دياب النشطاء على مواقع التواصل الإجتماعي بعد إنتشار فيديو لها وهي تقرأ الفاتحة، ومن ثم تتبعها وترسم اشارة الصليب مع أبطال مسرحية ”لوكاندة الأوباش“.

وانقسمت آراء النشطاء حول الفيديو بين مؤيد اعتبر ذلك نوعًا من التسامح بين الأديان السماوية المختلفة، وآخر ناقد وساخر بدعوى أن هذه الأمور ”لا تجوز“.

وتشارك مايا في تقديم أغاني المسرحية للشاعرين عصام خليل وحسن إش إش، وألحان عصام كاريكا، ومن المقرر أن يتم عرضها من 4 إلى 7 ديسمبر الجاري ضمن فعاليات موسم الرياض بالمملكة العربية السعودية.

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حيث قال معلق: “إنهم يخترعون دينا جديدا يا أبو جهل” وقال آخر: شو هالمسخرة، بينما قال ناشط هذا شرك بالله كيف يسمحون بهذا في السعودية والفيديو إستفزازي جدا.

بينما قالت ناشط: هذا ما يجلبه الترفيه المحرم إلى بلاد الحرمين وسنرى العجب بعدها.

ومايا دياب مثيرة للجدل حيث تظهر دوما بملابس فاضحة، ودعمت الشواذ بشكل علني وبل أقامت حفلا خاصا معهم لدعم قضيتهم، وهي الأن في بلاد الحرمين.

ويشارك في بطولة العمل كل من ماجد المصري، ومايا دياب، وحسن الرداد، وحمدي الميرغني، وهالة فاخر، وسعد الصغير، وإنجي على، وأوس وأوس، وحسن عبد الفتاح، وبدرية طلبة، وهى من تأليف محمد عز، وإخراج أشرف زكى.