أخلاق أهل قطر أحرجتهم و اخجلتهم.. هذا ما قاله رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم (فيديو)

الدبور – اخلاق أهل قطر حكومة وشعبا أخجلتهم و احرجتهم أمام أنفسهم وأمام العالم كله، فقد نجحت دولة قطر الصغيرة كما يحلو للإعلام السعودي الإماراتي أن يصفها منذ بداية الأزمة حتى يومنا هذا، هذه الصغيرة علمت الكبيرة كيف التعامل مع الأزمات وكيف يكون الخصام إن وجد.

فقد نجحت قطر في بطولة خليجي ٢٤ وإن خسر منتخبها في التصفيات، ولكنها كدولة نجحت وحصلت على بطولة أكبر وأفضل، وكأس أكبر و أعظم من كأس خليجي ٢٤.

الكأس جاء من دول الحصار نفسها، ومن شعبها الذي لم يقتنع يوما بما تقوم به حكوماتها من مراهقات سياسية، وشهادة الجمهور الكويتي و العماني و البحريني وحتى السعودي لخير دليل.

وأخر شهادة ما قاله رئيس الإتحاد السعودي لكرة القدم.

حيث أشاد رئيس الاتحاد “ياسر المسحل” بالروح الرياضية التي تحلى بها منتخبا السعودية وقطر، متوجها بالشكر للجمهور القطري على حسن الاستقبال، ورغم خسارة المنتخب القطري في أرضه فلم يكسر ولم يشتم ولم يرمي القمامة على المنتخب السعودي كما فعل الجمهور الإماراتي عندما خسر منتخبهم أمام قطر في بطولة كأس آسيا.

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ولم يكن لقاء المنتخب القطري مع منتخب السعودية في بطولة آسيا التي عقدت في الإمارات بأفض حال من القاء مع الإمارات، فقد تعرض المنتخب القطري لما تعرض له خلال اللقاء، وكأن الأرض التي عقدت به البطولة كانت نجسة ومعدية.

وخلال مداخلة هاتفية ببرنامج “الديوانية” على قناة “الرياضية”، أعرب “المسحل” عن شكره لرئيس الاتحاد القطري لكرة القدم الشيخ “حمد بن خليفة” على حفاوة الاستقبال وحسن التنظيم، كما توجه بالشكر أيضا إلى كل من يعمل في “كأس الخليج”.

رئيس الاتحاد السعودي يشيد بالروح الرياضية ويشكر الجمهور القطري على حفاوة الاستقبال #قطر_السعوديه #خليجي24 #نديب_قطر pic.twitter.com/dAjP7lUjbc — نديب قطر (@NadeebQa) December 5, 2019

وتأهل المنتخب السعودي لكرة القدم إلى نهائي كأس الخليج (خليجي 24)، مساء الخميس، بعد تغلبه على نظيره القطري بهدف نظيف، في المباراة التي جمعتهما بالدور نصف النهائي للبطولة.

ويستضيف قطر النسخة الـ24 من كأس الخليج لكرة القدم، في الفترة بين 26 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي و8 ديسمبر/كانون الأول الجاري.

وأشار مراقبون إلى أن مشاركة منتخبات السعودية والبحرين والإمارات بالبطولة، تأتي في إطار مؤشرات على انفراجة مقبلة بالأزمة الخليجية، التي اندلعت بإعلان الثلاثي الخليجي ومصر قطعا شاملا للعلاقات مع قطر، في 5 يونيو/حزيران 2017.

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