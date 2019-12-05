طالبة مسلمة أنقذت ١٠٠ طالب من الموت في أمريكا
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إشادة واسعة لطالبة مسلمة في أمريكا أنقذت 100 طالب من الموت (فيديو)

By وطن الدبور
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الدبور – لقيت طالبة مسلمة في ولاية ويسكونسن الأمريكية، إشادة واسعة بعد انتشار مقطع فيديو لها على وسائل التواصل الاجتماعي، تظهر فيه وهي تنقذ حياة العشرات من زملائها أثناء حادث إطلاق نار.

و أفادت قناة الحرة الأمريكية، الخميس، بأن الطالبة، دعاء أحمد، بمدرسة أوشكوش ويست الثانوية في ولاية ويسكونسن، تصرفت بموقف بطولي أثناء إطلاق النار الذي وقع، الثلاثاء الماضي.

لحظة وقوع الحادثة لم تكن دعاء تعرف ماذا يجري، فشعرت بشيء من القلق، على غرار بقية طلاب المدرسة.

و بتوجيه من المعلمين، بدأ الطلاب في الفرار مذعورين، وحينها سمعت دعاء أحد الطلاب وهو يدعو الآخرين للتوجه إلى “مسجد قمر” القريب من المدرسة.

المسجد في هذ الفترة عادة ما يكون مغلقا، لكن في تلك اللحظة تمالكت دعاء نفسها وقامت بعمل بطولي، حيث تمكنت من إدخال الرقم السري للمسجد، وظلت في الخارج حتى ضمنت دخول نحو 100 طالب إلى المسجد.

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حظي مقطع الفيديو الذي يظهر دعاء وهي تفتح باب المسجد للطلاب، بتداول واسع على وسائل التواصل الاجتماعي.

وشهدت المدرسة الثانوية حالة من الفوضى، صباح الثلاثاء الماضي، إثر طعن طالب (16 عاما) لأحد الضباط بعدما أطلق الأخير النار لمرة واحدة على الطالب داخل المدرسة، التي تقع في الجهة المقابلة للمسجد.

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