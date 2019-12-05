إماراتي يصاب بالصدمة عندما طلبت عروسته من المحكمة بعد أيام من الزواج الطلاق لهذا السبب

الدبور – أصيب مواطن إماراتي في دولة السعادة التي لا يحزن فيها المواطن أبدا، بطلب عروسته بعد أيام من الزواج ومن المحكمة بفضيحة طلب الطلاق منه لسبب شكل صدمه كبيرة له ولم يتوقعه أبدا، خصوصا إنه في دولة السعادة.

وقد أنفق الإماراتي كل ما يملك وأستدان ليتمم هذا الزفاف الذي كلفه الكثير من الديون التي كسرت ظهره، لينصدم عندما أبلغته المحكمة أن زوجته طلبت الطلاق خصوصا وهو مازال في شهر العسل الذي تحول إلى بصل وتعاسة في بلد السعادة.

وبحسب صحيفة ”البيان“ المحلية التي أوردت الخبر، وليس الدبور الذي يستهم بتلفيق الأخبار الكاذبة كالعادة، فقد تفاجأ الزوج باتصال من المحكمة، مفاده أن عروسه ترغب في الطلاق منه، بحجة عدم شراء حقيبة يد، ما شكل صدمة له خاصة وأن هذا السبب لم يخطر بباله، لا سيما أنهما ما زالا في ”شهر العسل“.

وأوضح مركز الاستشارات الأسرية بـ ”نسائية دبي“ أن الزوجة تقدمت بطلب الطلاق من زوجها في الشهر الأول من زواجهما، لأنها طلبت منه أن يشتري لها حقيبة نسائية من إحدى الماركات المعروفة، إلا أنه رفض متذرعًا بأنه ما زال يسدد نفقات وتكاليف الزواج، فضلًا عن توفير متطلبات المعيشة.

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وأضاف المركز أنه حاول التدخل ونصح الزوجين لتهدئة الوضع والتقريب بين وجهات نظر الشريكين، إلا أن الأمر لم يفلح بعد أن وصل الخلاف إلى المحكمة، إذ صممت الزوجة على الطلاق معتبرة أن عدم تحقيق رغبتها ينم عن بخل قد لا تستطيع التعايش معه مستقبلًا، خاصة بعد أن تنجب أطفالًا.

وبذلك فشلت دولة السعادة العظمى بمنع إدخال الحزن على قلب مواطن إماراتي مسالم.

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