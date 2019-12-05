بافان عاصفة مدارية في بحر العرب قد تصل سلطنة عمان
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الأرصاد العمانية تتحدث عن العاصفة المدارية “بافان” التي تشكلت في بحر العرب

By وطن الدبور
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الدبور – هو اسم العاصفة المدارية الجديدة التي تشكلت في بحر العرب وقد تصل رطوبتها إلى ، وقد تكون قوتها كبيرة في سواحل سقطرى اليمنية حسب إتجاه الريح وقوته.

و قالت الهيئة العامة للطيران المدني ممثلة في الأرصاد العمانية بأن المنخفض المداري العميق المتمركز جنوب غرب بحر العرب تطور وتعمق إلى .

وأضافت بأنه تم إطلاق اسم بافان‬⁩ عليها وهي تسير بسرعة رياح حول المركز تقدر بين (34-40) عقدة ولا تزال تتجه نحو السواحل الصومالية مع تدفق السحب على سواحل بحر العرب‬⁩ والتي قد تؤدي إلى هطول الأمطار المتفرقة.

وتوضح القواميس الإنجليزية بأن كلمة بافان أصلها هندي وتعني الريح، السلام أو الهدوء، وتوضح بعض القواميس بأن المفردة ذاتها تعني الرجل الذكي والرجل صافي السريرة.

أما في اللغة الهندية، فمصطلح بافان يعني إله الريح.

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وبما أن المسمى تم اختياره من قبل الجمهورية الهندية، حسب الجدول أدناه، فمعناه في هذه الحالة، إله الريح.

وفي حالة تشكّل الحالة الجديدة وإطلاق التسمية عليها بشكل رسمي، فسيتبقى اسم واحد فقط من الـ 64 اسمًا التي تم اختيارها، وهو اسم أمفان ويعني السعادة أو الحب في اللغة الهندية كذلك.

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