شاب في الإمارات طردته عشيقته من شقتها، فضربها ضربا مبرحا.. أيضا في دولة السعادة

الدبور – شاب في الإمارات طردته عشيقته من شقتها التي كان يقيم فيها على مايبدو لأنها طلبت منه أن يحمل أغراضه ويرحل من شقتها، كما أفادت الخادمة شاهدة العيان، التي شاهدت ما حصل بعدها.

وفي التفاصيل، اعتدى الشاب بعنف على السيدة بركلها ولكمها ودفعها بقوة، حتى سقطت على الأرض، ثم حملها ورماها على طريقة المصارعين، وهددها بالقتل إذا أبلغت الشرطة، ووجه إليها ألفاظًا نابية، ثم بعث إليها رسائل اعتذار لاحقًا، عبر الهاتف.

وقالت المجني عليها (30 عامًا)، في محضر استدلال الشرطة وتحقيقات النيابة العامة، إن المتهم حضر إليها يوم الواقعة وسبّها بعبارات نابية، فحملت أغراضه وطلبت منه الانصراف من المكان، فدفعها بكلتا يديه لتسقط على الأرض ثم حملها من وسطها ورماها وركلها مرات عدة في أماكن متفرقة من جسدها، ولكمها وضرب رأسها على الأرض، وقال لها ”سوف تموتين على يدي، وسأيتم أطفالك“.

وأضافت أن المتهم أخطأ أثناء ضربها، فاستغلت الفرصة وفرت إلى الحمام، وأغلقت الباب، وطلبت من الخادمة إبلاغ الشرطة، لكنه هددها بالقتل لو فعلت ذلك، وظلت في الحمام حتى غادر المتهم.

- Advertisement -

وقالت الخادمة في إفادتها بتحقيقات النيابة العامة إن المتهم حضر إلى سكن مخدومتها، وأغلق الباب عليهما، وسمعت صراخًا، وصوت ضرب وتهديده إياها بالقتل، ثم أخذ حقيبته وغادر المكان، فيما كانت تعاني المجني عليها من إصابات متفرقة في جسدها وتسيل الدماء من رأسها وتشعر بآلام كبيرة في أصابعها، وحين توجهت إلى المستشفى اكتشفت أن أحد أصابعها مكسور.

وقررت محكمة الجنايات في دبي حبس الجاني البالغ من العمر 22 عامًا، ثلاثة أشهر وغرامة 10 آلاف درهم.

إشترك في قناتنا على تطبيق تليجرام ليصلك كل ما هو مميز من موقعنا… لسعات خاصه.. https://t.me/Dabboor