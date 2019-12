شاهد بالفيديو عودة اليهود إلى موطنهم الأصلي في السعودية وسط ترحيب كبير من ولي العهد

الدبور – عندما قلنا في تقارير سابقة غدا سيعود اليهود إلى مكة و المدينة وإلى موطنهم الأصلي في السعودية، خرج علينا الذباب يدافع عن ما أسماه بلاد التوحيد وبلاد الحرمين وسيف آل سعود الذي يحمي الإسلام في العالم.

اليوم وبعد زيارة المعتوه السعودي إلى الأراضي المحتلة تحت حماية الإحتلال وبعد الإستقبال الرائع الذي تلقاه من قبل أطفال الأقصى بالبصق على وجهه، ها هم من إحتلوا فلسطين يعودون إلى موطن أجدادهم في السعودية العظمى بكل ترحاب ومحبة.

وسبق لـلمطبع السعودي ”محمد سعود” أن زار محيط المسجد الأقصى، قبل أن يتم ضربه بالأحذية والحجارة، ثم التقى رئيس الوزراء الإسرائيلي “بنيامين نتنياهو” ونجله.

ومن المعروف ان من يحمل الجنسية الإسرائيلية ممنوع من دخول معظم الدول العربية التي لا تقيم معاهدات سلام مع دولة الإحتلال وأهمها السعودية ، إلا ان مجموعة منهم قد دخلوا السعوية لرد الزيارة للمطبع السعودي صاحب بصقة القرن، او ربما بداية عودة اليهود إلى موطنهم الأصلي و الحصول على تعويضات مالية من خزينة الدب الداشر.

فقد نشر المطبع السعودي الذي لا يقدح من رأسه، ولم يكن ليجرأ على فعلته لو لم يحصل على ضوء أخضر من ولي عهد السعودية نفسه، فلا نفس ولا كلمة تخرج في السعودية بدون إذن وموافقة من بن سلمان نفسه، نشر هذا المطبع فيديو له مع ضيوفه القادمين من بلاد الإحتلال.

ونشر محمد سعود الفيديو وعلق عليه باللغة الإنجليزية، فقد نسي لغته العربية ورجع إلى لغته الأصلية وهي العبرية، حيث بدأ المتسعودين الكشف عن هويتهم الحقيقية، وقال معلقا سعدت بلقاء إثنان من أصدقائي اليهود في بيتي في السعودية، وقد إرتدوا الزي السعودي.

I hosted two wonderful and sweet Jews in my house, Avi & Beni, this people are so good, I hope this will bring more Jews to Saudi Arabia, my home is open to everyone. pic.twitter.com/CiXwSB4b6h

— محمد سعود Mohammed Saud מוחמד סעוד (@mohsaud08) December 4, 2019