شاهد بالفيديو عودة اليهود إلى موطنهم الأصلي في السعودية وسط ترحيب كبير من ولي العهد

الدبور – عندما قلنا في تقارير سابقة غدا سيعود اليهود إلى مكة و المدينة وإلى موطنهم الأصلي في السعودية، خرج علينا الذباب يدافع عن ما أسماه بلاد التوحيد وبلاد الحرمين وسيف آل سعود الذي يحمي الإسلام في العالم.

اليوم وبعد زيارة المعتوه السعودي إلى الأراضي المحتلة تحت حماية الإحتلال وبعد الإستقبال الرائع الذي تلقاه من قبل أطفال الأقصى بالبصق على وجهه، ها هم من إحتلوا فلسطين يعودون إلى موطن أجدادهم في السعودية العظمى بكل ترحاب ومحبة.

وسبق لـلمطبع السعودي ”محمد سعود” أن زار محيط المسجد الأقصى، قبل أن يتم ضربه بالأحذية والحجارة، ثم التقى رئيس الوزراء الإسرائيلي “بنيامين نتنياهو” ونجله.

ومن المعروف ان من يحمل الجنسية الإسرائيلية ممنوع من دخول معظم الدول العربية التي لا تقيم معاهدات سلام مع دولة الإحتلال وأهمها السعودية ، إلا ان مجموعة منهم قد دخلوا السعوية لرد الزيارة للمطبع السعودي صاحب بصقة القرن، او ربما بداية عودة اليهود إلى موطنهم الأصلي و الحصول على تعويضات مالية من خزينة الدب الداشر.

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فقد نشر المطبع السعودي الذي لا يقدح من رأسه، ولم يكن ليجرأ على فعلته لو لم يحصل على ضوء أخضر من ولي عهد السعودية نفسه، فلا نفس ولا كلمة تخرج في السعودية بدون إذن وموافقة من بن سلمان نفسه، نشر هذا المطبع فيديو له مع ضيوفه القادمين من بلاد الإحتلال.

ونشر محمد سعود الفيديو وعلق عليه باللغة الإنجليزية، فقد نسي لغته العربية ورجع إلى لغته الأصلية وهي العبرية، حيث بدأ المتسعودين الكشف عن هويتهم الحقيقية، وقال معلقا سعدت بلقاء إثنان من أصدقائي اليهود في بيتي في السعودية، وقد إرتدوا الزي السعودي.

I hosted two wonderful and sweet Jews in my house, Avi & Beni, this people are so good, I hope this will bring more Jews to Saudi Arabia, my home is open to everyone. pic.twitter.com/CiXwSB4b6h — محمد سعود Mohammed Saud מוחמד סעוד (@mohsaud08) December 4, 2019

الفيديو أثار إعجاب بعض السعودين ودعوا له بالتوفيق وشدوا على يديه، وأثار في نفس الوقت غضب الكثير من نشطاء مواقع التواصل الأجتماعي، وعبروا عن غضبهم لتسارع التطبيع مع الإحتلال بشكل مستفز.

وعلقت الإعلامي في قناة الجزيرة أيضا على الفيديو وقالت في تغريدة نشرتها على صفحتها: “يا سلام!وعندما جاوبت مرة سعودياً كتب عمّا سمّاه حقّ اليهود بفلسطين لانهم كانوا موجودين فيها منذ٢٠٠٠عام،فقلت له وفقاً لهذا المنطق لقد كانوا ايضا موجودين في خيبر بالسعودية قبل ١٥٠٠ عام!عندها قامت الدنيا ولم تقعد ضدي!هناك خلط قبيح متعمد:لا مشكلة لنا مع اليهود بل مع الاحتلال الصهيوني”

يا سلام!وعندما جاوبت مرة سعودياً كتب عمّا سمّاه حقّ اليهود بفلسطين لانهم كانوا موجودين فيها منذ٢٠٠٠عام،فقلت له وفقاً لهذا المنطق لقد كانوا ايضا موجودين في خيبر بالسعودية قبل ١٥٠٠ عام!عندها قامت الدنيا ولم تقعد ضدي!هناك خلط قبيح متعمد:لا مشكلة لنا مع اليهود بل مع الاحتلال الصهيوني https://t.co/L4gFwrq61a — Ghada Oueiss غادة عويس (@ghadaoueiss) December 5, 2019

وعلق ناشط على الفيديو بقوله: “انا على قناعه ان مثل هاؤلاء لا يمثلو الشعب السعودي هم أشخاص امرهم النظام السعودي ان يفعلو ما يفعلوه لكن ما يجعلنا نحزن ان الشرفاء السعوديين يوضعون في السجون ومثل هاؤلاء يكافؤوا والله مهزلة .”

وقالت ناشطة مبينة كمية التناقض و النفاق، وان هذا التوجه هو توجه حكومي وليس شخصي و الدليل أن من يقول كلمة حق يقضي عمره بالسجون، حيث قالت: “لو أنو شيخ حكى عن الي عم يصير بأرض الحرمين من غناء وترفيه كان زمان لقيتو معتقل او مقطع مثل خاشقجي”

وهناك من إعتبر هذا تصرف شخصي لا يعني أي شيء، ولكن في سعودية بن سلمان يحاسب المواطن على تغريدة كتبها ويختفي خلف الشمس، فكيف لشخص يخالف القانون السعودي ويزور دولة الإحتلال وكيف لدولة تخالف قانونها وتسمح لمواطني دولة تعتبرها عدو دخول أرضيها، بينما تمنع مثلا القطري من أداء فريضة الحج أو العمرة.