شاهد ناشط يمني يقترح إرسال دفاع المنتخب السعودي إلى الحد الجنوبي (فيديو)

الدبور – نشر الناشط اليمني الذي يغرد باسم المغرد الشرعي فيديو بعد مباراة قطر و السعودية في قطر ضمن تصفيات بطولة خليجي ٢٤، فيديو تحدث فيه عن الدفاع القوي لمنتخب السعودي.

وقال أن دفاع المنتخب السعودي قوي جدا مع كل الهجمات من المنتخب القطري غلا إنه صمد ولم يسمح بتمرير أي هدف على مرماه.

وقال لو أن هذا الدفاع في الحد الجنوبي لما دخل حوثي واحد إلى السعودية.

وعلق على الفيديو الساخر الذي نشره من خارج الملعب بعد إنتهاء المباراة فيما يبدو، وقال ما نصه:

“للأمانة دفاع #المنتخب_السعودي الذي لعب مع #قطر دفاع قوي ومكانهم الطبيعي #الحد_الجنوبي.”

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وتأهل المنتخب السعودي لكرة القدم إلى نهائي كأس الخليج (خليجي 24)، مساء الخميس، بعد تغلبه على نظيره القطري بهدف نظيف، في المباراة التي جمعتهما بالدور نصف النهائي للبطولة.

ويستضيف قطر النسخة الـ24 من كأس الخليج لكرة القدم، في الفترة بين 26 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي و8 ديسمبر/كانون الأول الجاري.

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