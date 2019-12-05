فتاة سعودية إستدرجت صديقتها القاصر إلى شقة شباب فقاموا بإغتصابها وقتلها بطريقة بشعة

الدبور – في جريمة مروعة جديدة في السعودية تكشفت تفاصيلها تدريجيا بعد وقوعها، وتابع الدبور التفاصيل حول قضية الفتاة القاصر ضحية الكائنات السعودية المتوحشة، و المتورط بهذه الجريمة البشعة بكل المقايس صديقتها المخلصة.

حيث أفادت صديقات الضحية الفتاة السعودية القاصر أن صديقة لها مقربة منها إستدرجتها بالإتفاق مع خالها إلى شقة بعد إنتهاء الإمتحان في المدرسة الثانوية، وكان بإنتظارها هناك أربع شباب من بينهم خال صديقتها الذي قام بإغتصابها ورفاقه بالتناوب حتى فقدت المسكينة وعيها.

ومن ثم قام بقتلها بطريقة بشعة، حيث قام بحرق الشقة وفيها الفتاة الغائبة عن الوعي حتى تفحمت بالكامل داخل الشقة لإخفاء جريمته، كما تم تداوله من قبل صديقات الضحية على مواقع التواصل.

وكانت طالبة الثانوية الشابة لقيت مصرعها حرقاً في 20 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي داخل إحدى الشقق في مدينة جازان في جنوب السعودية، لتبدأ النيابة العامة تحقيقاتها في الحادثة التي قالت تقارير إعلامية حولها إن الشابة كانت برفقة أربعة شبان، وقد فرَّ الجميع إثر اندلاع حريق في الشقة تسبب بمصرع إحدى الفتيات.

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وقال مغردات في موقع ”تويتر“، أنهن زميلات للطالبة في المدرسة وأن اسمها بشرى محجب، قدمنَّ رواية أخرى للحادثة، قُلنَّ فيها إن بشرى تعرضت للاغتصاب بعد أن تم استدراجها للشقة، وأن مغتصبيها أحرقوا الشقة بعد أن فقدت الشابة وعيها بهدف إخفاء آثار جريمتهم على حد وصفهن.

وتقول إحدى المغردات إن صديقة بشرى استدرجتها بعد أن توجهن في يوم الحادث لأداء أحد الاختبارات الدراسية، إلى الشقة التي وقعت فيها الجريمة، حيث حضر خال صديقة بشرى وثلاثة من أصدقائه وتناوبوا على اغتصاب بشرى قبل أن تفقد وعيها.

وتجد تلك الروايات صدى واسع في مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية وسط مطالب بكشف تفاصيل الحادثة وتقديم الجناة للقضاء .

و نشرالبعض أسماء أشخاص على أنهم متهمون في الحادثة، وبينهم شخص يحمل اسم خالد، وقيل إنه ابن فيصل مدخلي رئيس مجلس إدارة نادي حطين السعودي، والذي كتب عبر ”تويتر“ عقب اتهامه بتهريب نجله لخارج المملكة: ”حسبنا الله ونعم الوكيل على كل كاذب ومفتري وحاسد وحاقد“.

بنات متأكدين انه هو اللي مغتصب بشرى ؟ ينعني معليش بس ملامحه طفوليه وبريئه ما احسه راعي اغتصاب #بشري_محجب pic.twitter.com/7MPSE7SPx5 — Ahoud Abdullah (@benny_winston) December 4, 2019

و أعلنت شرطة منطقة جازان في جنوب السعودية، أنها اتخذت الإجراءات النظامية في حادثة مقتل طالبة الثانوية العامة بشرى محجب، في أول تعليق رسمي حول الحادثة التي يُثار جدل واسع حولها واتهامات بتعرض الفتاة للاغتصاب من قبل أربعة شبان أقدموا على حرقها لإخفاء فعلتهم.

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