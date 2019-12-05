محمد من عشر أسماء الاولى في أمريكا
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محمد ضمن أكثر 10 أسماء شعبية بين مواليد 2019 بأمريكا

By وطن الدبور
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الدبور – رغم كل الحملات لتشويه الإسلام، وحملات الإسلاموفوبيا المنتشرة في الولايات المتحدة خصوصا بعد صعود ترامب الى الحكم، إلا ان المحاولات في محاربة الإسلام و فشلت، وفشلت أيضا محاولات تخويف المسلمين من دينهم وإبعادهم عنه او التخفي بأسماء غربية حتى لا يتعرضوا للتميز.

فقد كشفت شركة أبحاث أمريكية عن أن اسم “” جاء ضمن أكثر 10 أسماء أطلقت على الأطفال حديثي الولادة بالولايات المتحدة خلال العام 2019.

شركة الأبحاث الأمريكية “بيبي سنتر” نشرت الخميس، تقريرها للعام 2019 الذي كشفت فيه عن أكثر الأسماء شعبية بالولايات المتحدة خلال ذلك العام.

وأوضح التقرير أن العائلات المسيحية وغيرها من المنتمية لأديان أخرى غير الإسلام لديهم خيارات كثيرة في مسألة تسمية أطفالها، مشيرا إلى أن “المسلمين الذين يعيشون في الولايات المتحدة مستمرون في إطلاق اسم نبيهم محمد (صلى الله عليه وسلم) على أطفالهم”.

والأسماء العشر الأكثر استخدامًا في تسمية المواليد عام 2019 بالولايات المتحدة هي بالترتيب: “ليام، وجاكسون، ونوح، وأيدن، غرايسون، وكادين، لوكاس، إيليا ، وأوليفر، ومحمد”.

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