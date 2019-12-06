السلطان قابوس يودع شعبه و يغادر إلى بلجيكا لإجراء بعض الفحوصات وسط كم هائل من التغريدات

الدبور – غادر السلطان قابوس، سلطان سلطنة عمان أراضي السلطنة اليوم متجها إلى بلجيكا لإجراء بعض الفحوصات الطبية في إجراء روتيني للإطمئنان على صحته.

وقد صدر بيان رسمي من وزارة الإعلام العمانية يبين حقيقة مغادرة السلطان اليوم إلى بلجيكا و السبب.

حيث قال البيان في تغريدة على الصفحة الرسمية ما نصه: “بيان صادر من ديوان البلاط السلطاني/ “بمشيئة الله تعالى وتوفيقه يغادر البلاد حضرة صاحب الجلالة مولانا السلطان #قابوس بن سعيد المعظم وذلك هذا اليوم10من ربيع الثاني 1441هـ الموافق 7من ديسمبر2019م متوجها إلى مملكة #بلجيكا لإجراء بعض الفحوصات الطبية والتي تستغرق فترة محدودة بإذن الله”

بيان صادر من ديوان البلاط السلطاني/

"بمشيئة الله تعالى وتوفيقه يغادر البلاد حضرة صاحب الجلالة مولانا السلطان #قابوس بن سعيد المعظم وذلك هذا اليوم10من ربيع الثاني 1441هـ الموافق 7من ديسمبر2019م متوجها إلى مملكة #بلجيكا لإجراء بعض الفحوصات الطبية والتي تستغرق فترة محدودة بإذن الله pic.twitter.com/PcdXPBVnhq — وزارة الإعلام – سلطنة عُمان (@omaninfo1) December 7, 2019

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وقد إنتشرت التغريدات في سلطنة عمان بالدعاء للسلطان بالصحة و العودة إلى أرض الوطن قريبا وهو في تمام صحته وعافيته، وذلك فور نشر خبر مغادرته أرض وطنه.

وكانت حساباتٌ عمانية الجمعة أفادت الجمعة بأن السلطان قابوس بن سعيد سيغادر اليوم السبت الى بلجيكا لتلقي العلاج.

كم اكره مغادرة صاحب الجلالة حفظه الله ورعاه من هذا البلد الطيب ولآكن العلاج لابد منه حفظك الله سيدي .. ولآكن عندما يغادر سيدي السلطان في وطننا يتعالوا اصحاب النفوذ والكلمة ليستقوو على الفقير كما حصل عندما غادر صاحب الجلالة إلى المانيا قبل سنوات قليلة لتلقي العلاج.. اعاننا الله🇴🇲 — R_almamari9600 (@almamari9600) December 6, 2019

اللهم اشفه و عافيه من كل مرض ألم به اللهم ارجعه لنا سالما معافي من الأمراض اللهم احفظه و خفف عليه المه حفظ الله مولانا صاحب الجلاله السلطان قابوس في حله و ترحاله — مرشد الكندي (@Dart39323704) December 6, 2019

حفظكم الله سيدي في حلكم وترحالكم ونسأل المولى عزوجل أن يلبسك ثوب الصحة والعافية

وأن تعود إلى أرض الوطن وأنت في أتم الصحة والعافية

نستودعك الله الذي لا تضيع ودائعه ❤️🇴🇲 إلى بليجكا 🇴🇲🇧🇪#قابوس pic.twitter.com/FZuPECTnko — مُبْحِرٌ بِذِكْرَيَاتِي (@a_k_n_92) December 7, 2019

#قابوس اللهم احفظ جلالة السلطان وارزقه الصحة والعافية والسعادة الدائمة والعمر المديد وارزقه بالبطانة الصالحة وابعد عنه كل شر وسوء وبارك له في جميع مجالات حياته.

اللهم نسألك أن تحفظه وتحفظ عمان

أللهم آمين 🇴🇲 pic.twitter.com/PwbN5IPZgo — عقارات شناص (@amh20902090) December 7, 2019

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