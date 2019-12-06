السلطان قابوس
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السلطان قابوس يودع شعبه و يغادر إلى بلجيكا لإجراء بعض الفحوصات وسط كم هائل من التغريدات

By وطن الدبور
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الدبور – غادر ، سلطان أراضي اليوم متجها إلى بلجيكا لإجراء بعض الفحوصات الطبية في إجراء روتيني للإطمئنان على صحته.

وقد صدر بيان رسمي من وزارة الإعلام العمانية يبين حقيقة مغادرة السلطان اليوم إلى بلجيكا و السبب.

حيث قال البيان في تغريدة على الصفحة الرسمية ما نصه: “بيان صادر من ديوان البلاط السلطاني/ “بمشيئة الله تعالى وتوفيقه يغادر البلاد حضرة صاحب الجلالة مولانا السلطان #قابوس بن سعيد المعظم وذلك هذا اليوم10من ربيع الثاني 1441هـ الموافق 7من ديسمبر2019م متوجها إلى مملكة #بلجيكا لإجراء بعض الفحوصات الطبية والتي تستغرق فترة محدودة بإذن الله”

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وقد إنتشرت التغريدات في سلطنة عمان بالدعاء للسلطان بالصحة و العودة إلى أرض الوطن قريبا وهو في تمام صحته وعافيته، وذلك فور نشر خبر مغادرته أرض وطنه.

وكانت حساباتٌ عمانية الجمعة أفادت الجمعة بأن السلطان قابوس بن سعيد سيغادر اليوم السبت الى بلجيكا لتلقي العلاج.

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