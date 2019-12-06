بعد مهاجمة كاظم الساهر: الإعلامية الكويتية مي العيدان تهاجم الرئيس العراقي الراحل صدام حسين

الدبور – بعد الضجة التي أثارتها عندما هاجمت الفنان العراقي كاظم الساهر، وكشفت ما أسمتها فضيحة كذبه بعد إلغاء حفله في السعودية وارجعت السبب لدولة قطر، وأثارت ضجة كبيرة.

هاي هي الإعلامية الكويتية المثيرة للجدل مي العيدان تستفز النشطاء في العراق و الأردن بالذات بمهاجمة الرئيس العراقي الراحل صدام حسين ووصفه بصفات مستفزة.

حيث قالت الممثلة والإعلامية الكويتية مي العيدان، إن الشعب الكويتي لا يخشى سيرة الرئيس العرراقي الراحل صدام حسين، كما يظن البعض، خاصة وأنهم شاهدوا شنقه على يد الغزو الأمريكي عام 2006.

وهاجمت العيدان صدام حسين، قائلة في مقطع فيديو: ”بدي أقول شيء لسيء الذكر هذا صدام حسين.. سيرته ما ترعبنا لإن إحنا فرحنا وشفنا شنقه، وإنت شخص كلك سيئات ما إلك حسنات“.

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وأثار الفيديو غضب عدد كبير من المتابعين العراقيين والأردنيين، حيث سبق وهاجمت مي العيدان المشجعين الأردنيين الذين هتفوا باسم الرئيس العراقي الراحل صدام حسين أثناء مباراة الأردن والكويت ضمن الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الثانية للتصفيات المشتركة المؤهلة إلى كأس العالم 2022 في قطر، وكأس آسيا 2023 في الصين.

ووصفت مي العيدان في فيديو نشرته عبر حسابها على ”إنستغرام“ المشجعين الأردنيين الذين قاموا بترديد اسم صدام حسين بـ“الفئة الحقيرة“.

وتابعت مي العيدان: ”يلعن ابوكم على أبو صدام حسين مطرح ما راح عساه إن شاء الله في قاع الجحيم يتمتع ويذوب وإن شاء الله يكون من الفئة كل ما جلده يحترق يطلعه جلد جديد على الناس الذي قتلهم وعذبهم“.

وتعجبت مي العيدان من استغراب البعض من هذا التصرف قائلة: “الشعب الأردني ما يحبنا صدقوني لو في حساب والحكومة الأردنية مو قابلة كانت عرفت تجيب الشخصيات وتحولهم للمحاكمة بتهمة الإساءة إلى الدول الصديقة والشقيقة“.

وطالبت مي العيدان الكويت بعدم مساعدة الأردن وقالت: ”ناس مع أول محك عشان نعرف صدقهم من كذبهم وقفوا مع صدام حسين ضدنا وقبل تحرير الكويت بثلاث دقائق وقفوا مع الكويت“.