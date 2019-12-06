شاهد رسالة الضابط السعودي التي تركها قبل تنفيذ الهجوم على القاعدة البحرية الامريكية

الضابط السعودي الذي نفذ الهجوم على قاعدة بحرية امريكية كان يتدرب بها، ترك رسالة قبل تنفيذ العملية، شرح فيها لماذا سيقوم بما قام به من قتل في القاعدة البحرية.

فقد وصف الضابط المتدرب العسكري السعودي الذي قتل ثلاثة أشخاص داخل قاعدة بحرية أمريكية في فلوريدا، الجمعة، الولايات المتحدة بأنها “دولة شر” قبل تنفيذ هجومه، وفق ما ذكر موقع سايت.

وذكر الموقع الذي يعنى بمراقبة الاعلام الجهادي أن اسم مطلق النار هو محمد الشمراني، موردا انه نشر بيانا قصيرا على تويتر يقول فيه “أنا ضد الشر، وأمريكا عموما تحولت الى دولة شر”.

وأضاف بيان الشمراني “انا لست ضدكم لأنكم فقط من الأمريكيين، أنا لا أكرهكم بسبب حرياتكم، أكرهكم لأنكم كل يوم انتم تدعمون وتمولون وترتكبون جرائم ليس فقط ضد المسلمين بل ايضا ضد الانسانية”.

وبحسب ما نقلت شبكة “CNN” الأمريكية عن مصدر في وزارة الدفاع “البنتاغون”، اليوم السبت، فإن الشمراني منفذ الهجوم هو ضابط في الجيش السعودي برتبة ملازم ثانٍ، كان منخرطاً ببرنامج تدريب الطيران بقاعدة بنساكولا الجوية في فلوريدا، في حين قال مسؤول في الولاية إن مطلق النار يخدم في سلاح الجو السعودي.

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ووقع الهجوم داخل صف في قاعدة بنساكولا الجوية التابعة لسلاح البحرية في فلوريدا الجمعة وأسفر كذلك عن إصابة ثمانية أشخاص بجروح، بينهم عنصران في الشرطة واجها المهاجم.

وقال حاكم ولاية فلوريدا إن مطلق النار هو أحد أفراد سلاح الجو السعودي أرسله بلده لتلقي التدريب.

واضاف رون ديسانتيس خلال مؤتمر صحافي، “أعتقد أنه سيكون هناك الكثير من الاسئلة حول هذا الشخص، وهو أجنبي، وعنصر في سلاح الجو السعودي، وكان يتدرب على أرضنا وارتكب هذا”

وتابع أن الحكومة السعودية “مدينة لنا لأنه واحد من رعاياها”.

وتستخدم القاعدة في بينساكولا، حيث يتمركز حوالي 16 ألف جندي، من البحرية الأمريكية لبرامج تدريب العسكريين من بلدان حليفة.

ويتلقى مئات الجنود السعوديين كل عام تدريبات مع القوات المسلحة الأمريكية.