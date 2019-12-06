مطلوب موظف رائد فضاء لحصد النخيل
لسعات

محمد بن راشد: نبحث عن رائد فضاء للمهمة الإماراتية الثانية لحصد النخيل الذي زرعه هزاع!

By وطن الدبور
0

الدبور – أعلن السادي بن راشد الذي هربت منه ابنته وزوجته الأميرة هيا بنت الحسين، عن رغبة حكومته في استقطاب ، لصالح مهمة بلاده الثانية في الفضاء.

ليكمل ما قام به رائد الفضاء الأول الذي ذهب لزراعة النخيل الإماراتي على القمر و المريخ كما قال الإعلام الإماراتي، وربما هذا الرائد الذي يبحث عنه بن راشد سيذهب لحصاد النخيل الذي زرعه هزاع، لأن موسم البلح في القمر يختلف عن موسمه على الأرض خصوصا النخيل الإماراتي.

وفي سبتمر الماضي، أرسلت دولة ، هزاع المنصور إلى الفضاء، في مهمة علمية هي الأولى لها هناك، ضمن بعثة ضمت رائدًا روسيًا وآخر من الولايات المتحدة الأمريكية، على متن مركبة فضاء روسية، أقلتهم لمحطة الفضاء الدولية، قبل أن يعودوا بعد نهاية المهمة.

الخبر الذي أثار سخرية النشطاء وقتها، حيث فضحتهم روسيا عندما اعلنت أن الإماراتي ذهب سياحة ودفع ثمن الرحلة وربما ثمن بنزين المركبة الفاشئية وليس رائد فضاء.

إقرأ أيضا: “فيديو” الإمارات: هدف رحلة هزاع المنصوري إلى الفضاء هو زراعة النخيل الإماراتي!!

- Advertisement -

وقال بن راشد في تغريدة على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي تويتر لسعها الدبور كعادته في إثارة الفتن: نبحث عن رائد فضاء إماراتي جديد للمهمة الإماراتية الثانية في الفضاء“.

وأضاف: ”لمن يرى في نفسه الطموح والطاقة والعزيمة من أبنائنا وبناتنا التسجيل في مركز محمد بن راشد للفضاء.. المهمة مستمرة ومسيرتنا نحو الفضاء ما زالت في بدايتها“. 

وكأن مثل تلك المهمة يعلن عنها في الصحف ووسائل التواصل الإجتماعي، حيث سيتقدم رواد الفضاء من كل العالم لهذه الوظيفة الرائعة وهي حصاد نخيل هزاع.

إقرأ أيضا: عيال زايد: المغول تعمد إحراق مكتبة الإمارات التي تعود لـ 125 ألف عام، لذلك نعيد كتابة التاريخ

You might also like
الصورة أحلى

شاب في الإمارات طردته عشيقته من شقتها، فضربها ضربا مبرحا.. أيضا في دولة السعادة

الصورة أحلى

إماراتي يصاب بالصدمة عندما طلبت عروسته من المحكمة بعد أيام من الزواج الطلاق لهذا…

لسعات

مسؤول إماراتي معروف: بن زايد أمر طحنون الإتصال بتركيا لإنقاذ صبيه دحلان من الإعتقال!

عش الدبابير

عيال زايد: المغول تعمد إحراق مكتبة الإمارات التي تعود لـ 125 ألف عام، لذلك نعيد كتابة…

لسعات

البروفيسور الشاهين العماني: دولة الدحلانيات العربية المتحدة لا يؤمن لها جانب..

عش الدبابير

غضب إماراتي على الإعلام المصري لأنهم لم يسمعوا الأوامر، ومليارات ضاعت

Leave A Reply

Your email address will not be published.