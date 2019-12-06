محمد بن راشد: نبحث عن رائد فضاء للمهمة الإماراتية الثانية لحصد النخيل الذي زرعه هزاع!

الدبور – أعلن حاكم دبي السادي بن راشد الذي هربت منه ابنته وزوجته الأميرة هيا بنت الحسين، عن رغبة حكومته في استقطاب رائد فضاء، لصالح مهمة بلاده الثانية في الفضاء.

ليكمل ما قام به رائد الفضاء الأول الذي ذهب لزراعة النخيل الإماراتي على القمر و المريخ كما قال الإعلام الإماراتي، وربما هذا الرائد الذي يبحث عنه بن راشد سيذهب لحصاد النخيل الذي زرعه هزاع، لأن موسم البلح في القمر يختلف عن موسمه على الأرض خصوصا النخيل الإماراتي.

وفي سبتمر الماضي، أرسلت دولة الإمارات، هزاع المنصور إلى الفضاء، في مهمة علمية هي الأولى لها هناك، ضمن بعثة ضمت رائدًا روسيًا وآخر من الولايات المتحدة الأمريكية، على متن مركبة فضاء روسية، أقلتهم لمحطة الفضاء الدولية، قبل أن يعودوا بعد نهاية المهمة.

الخبر الذي أثار سخرية النشطاء وقتها، حيث فضحتهم روسيا عندما اعلنت أن الإماراتي ذهب سياحة ودفع ثمن الرحلة وربما ثمن بنزين المركبة الفاشئية وليس رائد فضاء.

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وقال بن راشد في تغريدة على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي تويتر لسعها الدبور كعادته في إثارة الفتن: ”نبحث عن رائد فضاء إماراتي جديد للمهمة الإماراتية الثانية في الفضاء“.

وأضاف: ”لمن يرى في نفسه الطموح والطاقة والعزيمة من أبنائنا وبناتنا التسجيل في مركز محمد بن راشد للفضاء.. المهمة مستمرة ومسيرتنا نحو الفضاء ما زالت في بدايتها“.

وكأن مثل تلك المهمة يعلن عنها في الصحف ووسائل التواصل الإجتماعي، حيث سيتقدم رواد الفضاء من كل العالم لهذه الوظيفة الرائعة وهي حصاد نخيل هزاع.