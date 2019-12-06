من سرير المرض تركي آل الشيخ يبشر بترفيه جديد في موسم الرياض، الشياطين لا تتوب

الدبور – من سرير المرض الذي يرقد فيه تركي آل الشيخ، حيث غادر السعودية وترك الترفيه وراء ظهره في رحلة علاج طويلة كما اعلنت هيئة الترفيه من قبل، أعلن عن ما أسماها بشرى في موسم الرياض ترفيه جديد ومفاجأة للشعب السعودي، مع إنه نشر رسالة توديع وطلب مسامحة قبل سفره.

ولأن الشياطين لا تتوب حتى في المرض و الموت، فقد نشر تركي آل شيخ وهو تحت العلاج، عبر حسابه الرسمي علي موقع التدوينات القصيرة ”تويتر“ فيديو ترويجي لبطولة كأس العالم للعبة القتال ”بابجي“ ‪،pubg‬ من 12 لـ14 ديسمبر. قائلا:

”‏جاهزين للمتعة والإثارة ومساندة أبطال السعودية في بطولة ببجي العالمية؟!، مع أبطال سعوديين تأهلوا وراح يقابلون نجوم العالم في اللعبة.. ننتظركم ١٢- ١٤ ديسمبر، وراح ننقل مباراة الهلال والترجي على أضخم الشاشات“.

جاهزين للمتعة والإثارة ومساندة أبطال السعودية في بطولة ببجي العالمية؟!

مع أبطال سعوديين تأهلوا وراح يقابلون نجوم العالم في اللعبة.. ننتظركم ١٢-١٤ ديسمبر.

وراح ننقل مباراة الهلال والترجي على أضخم الشاشات.

احجزوا تذاكركم 🔥https://t.co/61mm5w3UZR pic.twitter.com/SyT5UgGfH2 — TURKI ALALSHIKH (@Turki_alalshikh) December 6, 2019

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وتنطلق بطولة كأس العالم للعبة بابجي ‪pubg‬ في موسم الرياض، من 12 لـ 14 ديسمبر، حيث أعلن الحساب الرسمي للعبة على ”تويتر“: ”على جميع عشاق بابجي الاستعداد وتجهيز الدروع.. حيث سوف يقام كأس العالم ببجي موبايل تشمل 32 فريقًا من حول العالم يتنافسون ويعيشون التحدي في بطولة كأس العالم لتحدي بابجي موبايل وذلك ضمن فعاليات موسم الرياض الممتعة والفريدة من نوعها“.

على الجانب الآخر كانت هناك وسائل إعلام سعودية، كشفت أن تركي آل الشيخ، غادر المملكة في رحلة علاج غير معروفة المدة، بعد رسالة وداع كتبها عبر ”تويتر“ الذي يشكل منصته الرئيسية للتدوين.

وقالت صحيفة ”سبق“ المحلية، إن المستشار البارز في الديوان الملكي السعودي، سيجري فحوصات طبية لمتابعة نزيف متقطع وضعف في ضخ الدم لمنطقة الساقين والقدم، بالإضافة إلى متابعة حالة ورم في الرأس يقع في منطقة قريبة من الغدة.

ونقلت الصحيفة عن مصادر مقربة من آل الشيخ، قولها إن حالته الصحية مطمئنة، وسيخضع للمتابعة والرعاية الطبية على يد فريق طبي أمريكي وأوروبي.

وكان آل الشيخ كتب عبر ”تويتر“ أمس الأربعاء، في ما يشبه الرسالة الوداعية قبل سفره الذي يُعتقد أنه إلى الولايات المتحدة الأمريكية: ”اذا فيه شي اتمناه وأتمنى تتأكدوا منه اني كل همي رضاكم وسعادتكم وان كل سعودي يكون سعيد وماخذ فرصته في اثبات موهبته، سامحوني اذا مقصر لكن اعرفوا ان هدفي سعادتكم“.

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