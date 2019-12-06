شهيد العلم طالب عماني في لندن
عش الدبابير

وزارة التعليم العالي في سلطنة عمان تنعي شهيد العلم الذي قتل بطريقة بشعة

By وطن الدبور
0

الدبور – نعت وزارة التعليم العالي في اليوم الطالب الذي قتل غدرا وهو يتلقى تعليمه العالي من ضمن البعثات التي ترسلها الوزارة للطلبة العمانيين في كافة انحاء العالم.

وقالت الوزارة في تغريدة لها ما نصه: “تتقدم وزارة التعليم العالي بخالص التعازي وصادق المواساة لأسرة الفقيد الطالب محمد بن عبدالله بن علي العريمي سائلين المولى عز وجل أن يتقبله بواسع رحمته ويدخله فسيح جناته ويجعله من الشهداء الذين ماتوا في طلب العلم وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان .. إنا لله وإنا إليه راجعون”

وكان قد توفي إثر تعرضه للطعن حتى الموت من قبل أشخاص مجهولين في منطقة نايتسبريدج، بالقرب من متجر هارودز في العاصمة البريطانية لندن، مساء الخميس.

- Advertisement -

و ذكرت شبكة BBC البريطانية أنّه تم العثور على الضحية فاقداً للوعي بالقرب من متجر “هارودز” الفاخر بعد منتصف الليل، على إثر استدعاء الشرطة بعد تقارير عن طعن في المنطقة.

وأضافت BBC أنه تم علاج “العريمي” من قبل المسعفين لكنهم أعلنوا وفاته في مكان الحادث.

ولفتت BBC الى إنه تمّ طعن ثلاثة أشخاص حتى الموت في العاصمة لندن خلال ما يزيد قليلاً عن 12 ساعة، أحدهم الطالب العُماني، فيما اعتقلت الشرطة أربعة أشخاص مشتبه بهم.

إشترك في قناتنا على تطبيق تليجرام ليصلك كل ما هو مميز من موقعنا… لسعات خاصه..  https://t.me/Dabboor

You might also like
عش الدبابير

فتاة سعودية إستدرجت صديقتها القاصر إلى شقة شباب فقاموا بإغتصابها وقتلها بطريقة بشعة

الصورة أحلى

الأرصاد العمانية تتحدث عن العاصفة المدارية “بافان” التي تشكلت في بحر…

لسعات

البروفيسور الشاهين العماني: دولة الدحلانيات العربية المتحدة لا يؤمن لها جانب..

لسعات

الوسيط المؤثر.. هل تنجح الدبلوماسية العُمانية في إنهاء الأزمات الخليجية؟

عش الدبابير

ناشطة عمانية تقترح دفن ضاحي خلفان لهذا السبب و تثير ضجة!!

عش الدبابير

لماذا شكر عالِم أندونيسي السلطان قابوس؟

Leave A Reply

Your email address will not be published.