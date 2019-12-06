وزارة التعليم العالي في سلطنة عمان تنعي شهيد العلم الذي قتل بطريقة بشعة

الدبور – نعت وزارة التعليم العالي في سلطنة عمان اليوم شهيد العلم الطالب الذي قتل غدرا وهو يتلقى تعليمه العالي من ضمن البعثات التي ترسلها الوزارة للطلبة العمانيين في كافة انحاء العالم.

وقالت الوزارة في تغريدة لها ما نصه: “تتقدم وزارة التعليم العالي بخالص التعازي وصادق المواساة لأسرة الفقيد الطالب محمد بن عبدالله بن علي العريمي سائلين المولى عز وجل أن يتقبله بواسع رحمته ويدخله فسيح جناته ويجعله من الشهداء الذين ماتوا في طلب العلم وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان .. إنا لله وإنا إليه راجعون”

تتقدم وزارة التعليم العالي بخالص التعازي وصادق المواساة لأسرة الفقيد الطالب محمد بن عبدالله بن علي العريمي

سائلين المولى عز وجل أن يتقبله بواسع رحمته ويدخله فسيح جناته ويجعله من الشهداء الذين ماتوا في طلب العلم وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان ..

إنا لله وإنا إليه راجعون — وزارةُ التَعلِيمِ العالي سلطنة عُمان (@omanmohe) December 6, 2019

وكان قد توفي طالب عماني إثر تعرضه للطعن حتى الموت من قبل أشخاص مجهولين في منطقة نايتسبريدج، بالقرب من متجر هارودز في العاصمة البريطانية لندن، مساء الخميس.

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و ذكرت شبكة BBC البريطانية أنّه تم العثور على الضحية فاقداً للوعي بالقرب من متجر “هارودز” الفاخر بعد منتصف الليل، على إثر استدعاء الشرطة بعد تقارير عن طعن في المنطقة.

وأضافت BBC أنه تم علاج “العريمي” من قبل المسعفين لكنهم أعلنوا وفاته في مكان الحادث.

ولفتت BBC الى إنه تمّ طعن ثلاثة أشخاص حتى الموت في العاصمة لندن خلال ما يزيد قليلاً عن 12 ساعة، أحدهم الطالب العُماني، فيما اعتقلت الشرطة أربعة أشخاص مشتبه بهم.

عظم الله أجركم اهل سلطنة عمان في فقيدكم الله يرحمه ويصبر والديه إن شاءالله شهيد (من مات دون وطنه وهو شهيد )والله أعلم pic.twitter.com/wcTMp55obG — ام خالد (بنت الخليج ) (@fatmaalmutawa9) December 6, 2019

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