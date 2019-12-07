الصقر العماني الحر يقصف جبهة مستشار بن زايد “الناصح الامين”!

الدبور – تصدى الصقر العماني الحر لتغريدة نشرها مستشار ولي عهد أبوظبي شيطان العرب بن زايد، تحدث فيها كالناصح الامين عن قمة الرياض القادمة، و التي يتوقع منها ان تحل المشاكل الخليجية وتنهي حقبة من أسوأ ما مر على الخليج بل على الوطن العربي من مراهقات سياسية قادها بن زايد.

مستشار بن زايد الأكاديمي عبد الخالق عبد الله نشر تغريدة ينصح بها النشطاء على وسائل التواصل الإجتماعي، بالإمتناع عن تعكير ما أسماه اجواء المصالحة الخليجية القادمة.

ولم نعلم نصيحته للذباب الإماراتي ام السعودي أم لوزير القذارة في دولته حمد المزروعي، وهل هذه النصيحة للإمتناع عن مهاجمة قطر ام تشمل أيضا سلطنة عمان و الكويت؟

حيث قال عبد الخالق عبد الله في تغريدته ما نصه: “من الآن وحتى انعقاد قمة التعاون في الرياض اتمنى على الجميع في منصات وحسابات وسائل التواصل الاجتماعي ان يتحلى بالمسؤولية وبروح الأخوة الخليجية ويمتنع عن تعكير اجواء المصالحة الخليجية القادمة.”

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ليأتيه القصف مباشرة من الصقر العماني الحر، وليضع النقاط على الحروف للناصح الامين الذي يتصح غيره وبلده هي أساس كل القذارة وأساس كل تعكير في الوطن العربي كله، وبل أساس المشكلة نفسها.

فقال الصقر الحر معلقا على عبد الخالق عبد الله ما نصه: “عبدالقادر نقانق من الان وحتى انعقاد القمة في الرياض اتمنى منك ومن جميع الخنوريين ومن مرتزقتكم ومن متدحلنينكم ومن منبطحينكم الابتعاد عن كل منصات وحسابات وسائل التواصل او يحظر الفضاء الالكتروني من على دولة ساحل عُمان المتصالح وعن كل مرتزقتهم وتترك السياسة للكبار ولاشأن للصغار فيها”

عبدالقادر نقانق

من الان وحتى انعقاد القمة في الرياض اتمنى منك ومن جميع الخنوريين ومن مرتزقتكم ومن متدحلنينكم ومن منبطحينكم الابتعاد عن كل منصات وحسابات وسائل التواصل او يحظر الفضاء الالكتروني من على دولة ساحل عُمان المتصالح وعن كل مرتزقتهم

وتترك السياسة للكبار ولاشأن للصغار فيها pic.twitter.com/z4XVCdBS49 — 🇴🇲الصقـــر الحـر🇴🇲 (@FreefalconOman) December 7, 2019

وبعدها وصله كم هائل من التعليقات من قبل النشطاء مستغربين نصيحته للغير ومركز القذارة عنده، فما كان عليه سوى إقناع شيطان العرب بن زايد بالتوقف عن التغريد من حساب وزير القذارة حمد المزروعي وسينتهي كل شيء.

فقال له ناشط : اربط المزروعي وربعه…

وقال آخر: “لو وجّهت دعوتك تلك لمغرّدي الإمارات ( وبالذات من ولغ في الأعراض ) لكانت دعوتك أوقع، لكن تأكّد أن ما إن يتم الإعلان عن الصلح المرتقب، حتى يهدأ ( وان أقول يصمت ) الكثيرون، وربّما الجميع، لأن الجميع تحدّث حين تمّ الإعلان عن الخلاف، وأقحمت بعض الدول شعوب المنطقة في الأزمة!”

لو وجّهت دعوتك تلك لمغرّدي الإمارات ( وبالذات من ولغ في الأعراض ) لكانت دعوتك أوقع، لكن تأكّد أن ما إن يتم الإعلان عن الصلح المرتقب، حتى يهدأ ( وان أقول يصمت ) الكثيرون، وربّما الجميع، لأن الجميع تحدّث حين تمّ الإعلان عن الخلاف، وأقحمت بعض الدول شعوب المنطقة في الأزمة! — بو فهد (@BoFahad_Qatar) December 7, 2019

ربوا ذبابكم بس والدنيا بخير — 🇴🇲..ابو عبدالله ..🇴🇲قابوس🇴🇲 (@abo_Abdullah005) December 7, 2019

تكسر الخاطر بس للاسف ابوظبي خارج المصالحه — Nood88 (@Nood886) December 7, 2019

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