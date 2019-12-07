جريمة قتل مروعة تقشعر لها الأبدان: أب يدفن ابنته حية

الدبور – في جريمة قتل مروعة و بشعة لم تكن لتتخيلها ان تحصل حتى في أيام الجاهلية ولا أيام العصر الحجري، ان يقم أب على دفن ابنته الشابة حية.

فقد كشفت الشرطة الفلسطينية، اليوم السبت، تفاصيل وفاة فتاة فلسطينية بطريقة مروعة، بعد اختفائها منذ ما يزيد عن شهرين، حيث تم العثور عليها في حفرة قام والدها بدفنها فيها وهي على قيد الحياة، قبل أن تلقى حتفها اختناقًا بداخلها.

وبحسب الشرطة الفلسطينية، فإن مواطنة من بلدة بيت لاهيا شمال قطاع غزة، اختفت منذ نحو شهرين، وبررت عائلتها اختفاءها بأنها مسافرة مع والدتها كمرافقة للعلاج داخل مستشفى خارج حدود القطاع، لكن هذه الرواية سرعان ما انكشفت.

وقالت الشرطة الفلسطينية، إن ”المواطنة البالغة من العمر 31عامًا، اختفت آثارها عن الأنظار بتاريخ 17 سبتمبر الماضي، وبدأت الأسئلة عن لغز اختفائها، لكن سرعان ما يجيب الأهل أنها سافرت برفقة والدتها للعلاج بالخارج“.

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وأضافت: ”الشك بدأ يراود أختها الصغيرة ذات الـ 13 عامًا، بأن رواية سفر أختها غير صحيحة ومختلقة، وتحدثت للمرشدة النفسية التي تعمل بمدرستها بأنها تعيش أزمة نفسية طاحنة بسبب عدم تصديقها للقصة التي يتحدثون بها بخصوص تغيب أختها عن البيت الذي تجاوز الشهر“.

وتواصلت المرشدة مع شبكة حماية الطفولة، وأبلغتهم بالمعلومات التي تحدثت بها الطالبة، التي بدورها رفعت الموضوع للشرطة لمتابعة القضية، حيث بدأت الشرطة التعامل مع البلاغ بشكل جدي.

وقالت الشرطة إنها استنفرت قواتها وكلفت المباحث العامة بالبحث والتحري عن ظروف الاختفاء، وإنه من خلال التحقيقات الأولية أفاد الأهل بأن المواطنة سافرت برفقة والدتها إلى الأردن في رحلة علاج، وبدورهم تواصلوا مع وزارة الداخلية؛ للاستفسار عن مغادرتها غزة، وتبين أنها لم تمتلك جواز سفر ولا يوجد لها أي اسم في كشوفات المسافرين.

وتابعت الشرطة: ”تم استدعاء والد المفقودة البالغ من العمر 52عامًا، الذي أنكر بشكل كامل خلال التحقيق معه أن يكون على علم بمكان ابنته، قبل أن تواجهه الأجهزة الأمنية بالأدلة فاعترف بقتلها عن طريق دفنها وهي على قيد الحياة“.

وبحسب الشرطة، فإن ”والدها اعترف بحفر حفرة بعمق متر ونصف المتر داخل قن دجاج في البيت نفسه، ثم وضعها داخل الحفرة ودفنها داخل التراب، مع إخفاء كامل لمعالم الجريمة“.

ولفتت الشرطة إلى أنه تم استدعاء المباحث والأدلة الجنائية وقوات التدخل وحفظ النظام، إضافة إلى الشرطة النسائية والذهاب إلى مكان دفن الجثة، وتم استخراجها من المكان وهي متحللة بشكل شبه كامل.

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