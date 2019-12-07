عش الدبابير

شاهد: يمني احد ضحايا العملية الإرهابية للضابط السعودي في فلوريدا .. قدر اليمني أن يموت على يد السعودي

By وطن الدبور
0

الدبور – كأنه قدر اليمني أن يموت على يد السعودي أينما ذهب وفي أي وضع كان، فقد كشف بيان للبحرية الأمريكية، عن هوية قتيلين قضيا في حادثة إطلاق النار من قبل المتدرب السعودي الضابط محمد الشمراني في قاعدة بينساكولا بولاية الأمريكية.

ويتعلق الأمر بكل من الطيار محمد سامح هيثم (19 عامًا) من فلوريد، والطيار المتدرب كاميرون سكوت ولترز (21 عامًا)، وكلاهما من سلاح البحرية وكانا يدرسان بالقاعدة.

وأكدت حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي؛ أن القتيل محمد سامح ناصر هيثم اليافعي، هو مواطن أمريكي من أصل جنوبي، وقد التحق بالبحرية الأمريكية قبل شهرين من وقوع الحادث.

- Advertisement -

وقال النشطاء، إن المعلومات المتوفرة تشير إلى أن سامح هيثم قتل أثناء محاولته إيقاف مطلق النار، لكن بيان البحرية الأمريكية لم يتطرق لتلك التفاصيل.

بدورهم قدم آخرون التعازي لوالد الشاب الذي توفي في حادثة إطلاق النار هذه.

ويعيش هيثم منذ سنوات في أمريكا.

وقال والده في تصريح لقناة امريكية: ”محمد كان طفلاً استثنائيًا. منذ أن كان صغيرًا ، كان لطيفًا وممتعًا للغاية. كان محبوبًا جدًا بين أصدقائه ، وكان يخبرني بمدى إعجاب أصدقائه. لقد كان رياضيًا من الركض إلى لعب كرة السلة ، ظننت أنه سيذهب إلى الكلية ويلعب باحتراف، حتى أخبرنا أنه يريد الانضمام إلى القوات البحرية ، وبعد تخرجه ، بالنظر إلى صوره، لم يعد طفلاً .. لقد كان رجلاً ناضجًا وله أهداف محددة. إنه أمر محزن للغاية ، ومن الصعب مواجهته. لكنه سيفتقده كثيرون“.

You might also like
لسعات

ترامب: العاهل السعودي دفع ثمن السكوت عن العملية الإرهابية في فلوريدا.. الحلب مستمر

عش الدبابير

شاهد رسالة الضابط السعودي التي تركها قبل تنفيذ الهجوم على القاعدة البحرية الامريكية

فيديو

فضائح جرائم عيال شخبوط في الإمارات وصلت باريس (فيديو)

لسعات

باحث أمريكي يكشف المستور: الإمارات تسرق آثار اليمن وتنسبها إليها

لسعات

ناشط سياسي: تحالف بين الحوثي و السعودية و الإمارات في اليمن لهذا الغرض!

عش الدبابير

جماعة “أنصار الله” تكشف بالأسماء تفاصيل مقتل الرئيس اليمني الأسبق على يد…

Leave A Reply

Your email address will not be published.