عائلة عاصم أبوسير النابلسية تحتفل بمرور 7 سنوات على إفتتاح أول محل حلويات في كاليفورنيا

الدبور – عائلة عاصم أبو سير العريقة واول من قدم الكنافة النابلسية في فلسطين وبالتحديد من مدينة نابلس، و التي تمتلك أفرع كثيرة حول العالم خاصة في فلسطين و الأردن، إحتفلت هذا الأسبوع بمرور ٧ سنوات على إفتتاح اول محل حلويات لهم في أمريكا وبالتحديد في مدينة أناهيم جنوب كاليفورنيا.

ويعود اول من صنع الكنافة النابلسية للجد الأول لعائلة أبوسير في نابلس و في القدس.

عاصم أبوسير وعائلته إفتتحوا أول محل حلويات في مدينة أناهيم قبل ٧ سنوات، حيث كان التحدي في نقل حلويات أبوسير العريقة من نابلس فلسطين إلى الولايات المتحدة وبالتحديد في مدينة اناهيم حيث التجمع العربي.

وكان التحدي هو تقديم الكنافة النابلسية الأصيلة بطعمها الأصلي، حيث يعتبر محل حلويات أبو سير أول محل في كاليفورنيا يقدم الكنافة النابلسية بطعمها الأصلي وكما بدات قبل قرن من الزمان في نابلس.

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بحيث تحتلف عملية صناعة الكنافة من بلد إلى بلد، حيث تم التعديل عليها في الدول التي وصلتها الكنافة مثل سوريا ولبنان، واحتفظت بمذاقها الأصلي في فلسطين و الأردن من خلال محلات أبوسير للحلويات.

عائلة عاصم أبوسير هي من إفتتحت المحل، وحتى هذا اليوم العائلة هي من تقوم على صنع الحلويات بنفسها، من بداية الجبنة النابلسية إلى صنع العجينة إلى صب الكنافة بالإضافة للحلويات المتنوعة التي تقدمها.

بالإضافة للكنافة تقدم محلات كنافه كافيه حلويات أبوسير حلاوة الجبن و الهريسة الشامية و الحلبة و البقلاوة بأنواعها.

ونشطت عائلة عاصم أبو سير التي تضم زوجته و بناته و أولاده وجميعهم يعملون في المحل، نشطت أيضا في تقديم الكنافة في الحفلات و المناسبات الإجتماعية المختلفة، حيث بدأت عربة كنافه كافيه بالتنقل إلى مختلف الاماكن من حفلات خطوبة و أعراس وتخرج ومناسبات مختلفة، حيث تصنع الكنافة أمام الجميع لتقدم طازجة، الامر الذي أثار إعجاب الجالية وزاد الطلب على مثل تلك الحفلات.

وفي بعض الأعراس تم تبديل كيكة العرس بكنافة، كجزء أيضا من الحفاظ على التراث الفلسطيني الذي يمتد لأكثر من ٥٠٠ عام منذ أيام الدولة العثمانية.

وأضافت محلات أبو سير ايضا خدمة الشحن إلى جميع الولايات الامريكية لتسهيل وصول الكنافة الأصلية بالإضافة للحلويات المختلفة إلى جميع أبناء الجالية في القارة الأمريكية الواسعة، و الجميل أن الشحن مجانا خلال فترة الأعياد.

عاصم أبو سير قال في تصريح خاص إنه بصدد إقامة حفل بهذه المناسبة الشهر القادم مع بداية العام الجديد، وستكون هناك مفاجأت مختلفة مقدمة هدية من عائلة أبو سير لأبناء الجالية.

7 Year Knafeh Cafe Anniversary الكنافة النابلسية من عائلة نابلسية: أبوسير تحتفل بمرور ٧ سنوات على إفتتاح أول محل في أناهيمKnafeh Cafe 7 years anniversary (Oct 2012):- The Abusair family Nabulsieh recipe . – All items made fresh daily by the Abusair family.- Reviving the PALESTINIAN tradition in every bite. Posted by Knafeh Cafe on Tuesday, December 3, 2019

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