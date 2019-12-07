نتيجة الحالة الجوية في سلطنة عمان إحتجاز شخصين في وادٍ

الدبور – نتيجة الحالية الجوية في سلطنة عمان، قالت الهيئة العامة للدفاع المدني بأنها تلقت بلاغًا عن احتجاز شخصين بداخل مركبة في مجرى وادي خدل بولاية عبري، مؤكدة بأن أجهزة الإنقاذ في الموقع لإجراء اللازم.

ويأتي هذا البلاغ في وقت تتأثر فيه السلطنة بحالة جوية نبّهت الهيئة العامة للطيران المدني من غزارة الأمطار المصاحبة لها.

وقالت الهيئة بأن فرص هطول الأمطار الرعدية تستمر صباح اليوم الأحد الموافق 8 ديسمبر 2019م على معظم محافظات السلطنة مصحوبة بهبوب رياح نشطة وتساقط لحبات البرد مع فرص لنزول الأودية، ومن المحتمل أن تتركز غزارة الأمطار على محافظات الظاهرة والبريمي وشمال الباطنة وجنوب الباطنة ومسقط والداخلية وشمال الشرقية حيث تكون متفاوتة الغزارة بكميات تتراوح بين 30 إلى 60 مليمترا.

وكانت الهيئة قد قالت في خبر سابق بأن مركز عملياتها تلقى (115) بلاغًا أثناء تأثر السلطنة بأخدود لمنخفض جوي خلال الفترة من 19 – 22 نوفمبر الحالي.

وأوضحت بأن فرقها التخصصية (الإطفاء / الإنقاذ المائي / البحث والإنقاذ / الإسعاف) تعاملت مع جميع طلبات النجدة والغوث من خلال مراكز الدفاع المدني والإسعاف بالمحافظات التي شملتها الأمطار، وقد سجل الإنقاذ المائي (29) بلاغا من الأودية والتجمعات المائية وإنقاذ (56) شخصا، وتعاملت فرق الإطفاء مع (18) بلاغا، فيما استجابت فرق الإسعاف لـ(60) بلاغا، إضافة إلى (8) بلاغات لفرق البحث والإنقاذ.

- Advertisement -

أما بالنسبة لبلاغات الإنقاذ المائي من الأودية والتجمعات المائية ، فقد سجلت محافظة مسقط (9) بلاغات وهو الأعلى مقارنة مع باقي المحافظات التي تأثرت بالأخدود نتيجة مجازفة بعض قائدي المركبات بعبور التجمعات المائية والأودية أثناء جريانها في المحافظات التي تأثرت بالحالة الجوية .

وأكدت الهيئة أهمية التقيد بالإرشادات والتنبيهات التي تصدر عن الجهات الرسمية وعدم المجازفة بعبور الاودية والابتعاد عن الأماكن المنخفضة وأعمدة الكهرباء والإنارة اثناء حدوث مثل هذه الأنواء المناخية ومراقبة الأطفال عند خروجهم من المنازل وعدم السباحة في البرك المائية والمستنقعات تجنباً لحالات الغرق.

إشترك في قناتنا على تطبيق تليجرام ليصلك كل ما هو مميز من موقعنا… لسعات خاصه.. https://t.me/Dabboor