استغاثة من محامي الشاب “المجرم الإرهابي” الذي رفع علم فلسطين باستاد القاهرة (فيديو)

الدبور – طالب محامي الشاب المصري “عز الدين خضر منير”، المعتقل حاليا على خلفية رفعه علم فلسطين في استاد القاهرة، بإعادة فحص أوراق قضيته، ورفع الظلم عنه.

وقال المحامي “عمرو عبدالسلام” في رسالة للنائب العام المصري المستشار “حمادة الصاوي”، إن قضية موكله تم استغلالها “من قبل منابر الإعلام الخارجية أسوأ استغلال من أجل الإساءة إلى الدولة المصرية وتشويه صورتها أمام الرأي العام العالمي والمحلي”.

وأضاف في رسالته، التي أوردتها وسائل إعلام محلية، إنه “لا يسعنا إلا أن نستغيث بعدلكم لرفع الظلم الواقع على موكلي من خلال التفضل بفحص ملف قضية المتهم مرة أخرى للوقوف على مدى صحة الاتهامات المنسوبة إلى المتهم”.

وجدد “عبدالسلام” نفيه انتماء موكله إلى جماعات محظورة، مؤكدا أن حبسه على ذمة التحقيقات على خلفية الاتهامات المنسوبة إليه دون توافر الدلائل الكافية يخالف أحكام المادة 134 من قانون الإجراءات الجنائية التي تستوجب توافر الدلائل الكافية حتى يبرر حبس المتهم احتياطيا وتقييد حريته.

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وأكد أن قيام موكله برفع العلم الفلسطيني في استاد القاهرة “كان تفاعلا مع هتافات المشجعين واللاعبين تضامنا مع الشعب الفلسطيني من قبل الدولة المصرية حكومة وشعبا وقيادة عبر التاريخ”.

والأربعاء الماضي، جددت نيابة أمن الدولة العليا، حبس “عزالدين منير”، 15 يوما، وذلك باتهامات تتضمن الانضمام إلى جماعة إرهابية وتمويلها.

وأثار القبض على الشاب، الشهر الماضي، موجة انتقاد عارمة للنظام المصري على مواقع التواصل الاجتماعي، فضلا عن حملات تضامن مع الشاب الذي تم إخفائه قسريا منذ القبض عليه.

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