الحالة في بحر العرب تتطور وتصبح اكثر خطورة، وهذا تأثيرها على سلطنة عمان

الدبور – الحالة في بحر العرب تتطورت إلى ما هو اخطر و أقوى مما كان متوقعا، حيث نشرت الأرصاد العمانية مستجدات الحالة المدارية في بحر العرب

وذكرت بأن الحالة تطورت وتعمقت من منخفض مداري إلى منخفض مداري عميق وبسرعة رياح حول المركز تقدر بين (28-33) عقدة ويتحرك باتجاه الغرب/الشمال الغربي

وأكدت عدم وجود تأثيرات مباشرة على سواحل السلطنة.

وكانت الهيئة العامة للطيران المدني قد قالت بأن آخر تحاليل المركز الوطني للإنذار المبكر من المخاطر المتعددة تشير إلى استمرارية هطول أمطار متفرقة اليوم الاثنين على محافظة مسندم والمناطق الساحلية من بحر عمان.

وأوضحت أنه من المحتمل هطول أمطار متفرقة رعدية مصحوبة برياح نشطة وتساقط حبات البرد على محافظات مسندم وشمال الباطنة وجنوب الباطنة ومسقط وعلى سلسلة جبال الحجر يومي الثلاثاء والأربعاء 10 و 11 ديسمبر 2019م

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ودعت الهيئة العامة للطيران المدني المواطنين والمقيمين إلى أخذ الحيطة والحذر أثناء هطول الأمطار وجريان الأودية والتأكد من حالة البحر قبل ارتياده ومتابعة النشرات الجوية الصادرة عنها.