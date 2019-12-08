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بالفيديو معركة مروعة في السعودية في موقف سيارات في الإحساء

By وطن الدبور
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الدبور – وقعت حامية الوطيس في السعودية في موقف للسيارات، بين شابين قيل أن الخلاف كان على موقف سيارة، تطور إلى معركة قوية مروعة.

فقد رصد مقطع مصور، مشاجرة بين شخصين باستخدام عصا غليظة، في حين تدخل طرف ثالث، استطاع أن ينهي المشاجرة في لحظات.

وتداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع الفيديو، الذي يرصد المشادة، حيث ظهر فيه شخصان يقفان داخل مواقف للسيارات، أحداهما يحمل عصا غليظة.

وبحسب الفيديو، اشتبكا بالأيدي وتمكن إحداهما من ضرب الآخر بالعصا حتى أسقطه أرضا، ولم تمض لحظات، حتى تدخل أحد الأشخاص بعد أن أوقف مركبته بالقرب منهما ليخرج منها مسرعا وينقض على حامل العصا وينهال عليه بالضرب، لإنهاء المشاجرة، التي يقول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي أنها وقعت بأحد مواقف السيارات في ، بالمملكة العربية السعودية.

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وأن السبب هو خلاف على موقف سيارة سرعان ما تطور للشتائم و الضرب وكاد ان يودي إلى إستعمال المنشار.

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