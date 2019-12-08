عش الدبابير

جملة الطبيب و الناشط العماني زكريا المحرمي: حفظك الله يا تميم المجد.. إستفزت الإمارات

By وطن الدبور
0

الدبور – نشر الطبيب و الناشط و الكاتب من تغريدة على حسابه على موقع التدوين تويتر، شرح فيها رأيه بمن هو الفائز الحقيقي ببطولة خليجي ٢٤ التي أقيمت في دولة وفازت بها البحرين على السعودية.

التغريدة قال فيها المحرمي ان الفائز الحقيقي في هذه البطولة هو الشعب القطري، وأضاف وهذا الشاب يقصد أمير قطر، حيث نشر صورته مع التغريدة.

وختم تغريدته بقول جملة إستفزت اللجان الإلكترونية في خصوصا إنها خارج معادلة أي إتفاق للصلح بين قطر ودول الحصار، الجملة قال فيها حفظك الله يا تميم المجد.

وقال المحرمي في تغريدته ما نصه: “الفائز الحقيقي هم الشعب القطري وهذا الشاب الذي رسمت بلاده الفرحة في قلوب جميع أهل الخليج، حفظك الله يا تميم المجد وأسعدك وشعبك وجمع بك قلوب الخليجيين… شكرا قطر”

- Advertisement -

عبر الناشط العماني عن رأيه الشخصي بالبطولة، وهو الامر الذي لم يعجب تلك اللجان الإماراتية، ولم تعتاد عليه أن يعبر أي شخص بكل حرية عن رأيه بدون مقابل.

فوصل الناشط سيل من الإتهامات بتلقي أموال قطرية حتى يقول ما قال، وهو الإتهام الذي طال الجميع ممكن وقفوا مع قطر في قضية حصارها من دول الجيران و الظلم الذي تعرضت له بالإضافة للحملة غير الأخلاقية و القذرة ضدها.

فقال أحدهم معلقا على المحرمي: “لا تنسونه يا اصرفوا له أي شيء كل شيء يرضيه ..!”

وقال آخر أيضا في نفس الإتهام الذي برمجت عقول اللجان الإماراتية عليه: “يستاهل روليكس عطوه”

وقال آخر ما نصه: “كم رايح يدخل اليوم في حسابك يازكريا ؟؟؟؟؟ عادي بالريال القطري او العماني”

ز الكثير من الهجوم وكلها من أسماء وهمية ولجان إلكترونية تغني نفس الموال وكأن أمر واحد وصلهم.

بينما حصل المحرمي على الكثير من التغريدات التي تثني عليه وعلى شعب عمان الأصيل.

You might also like
عش الدبابير

نتيجة الحالة الجوية في سلطنة عمان إحتجاز أشخاص في مجاري الاودية، وشرطة عمان السلطانية…

عش الدبابير

الصقر العماني الحر يقصف جبهة مستشار بن زايد “الناصح الامين”!

لسعات

السلطان قابوس يودع شعبه و يغادر إلى بلجيكا لإجراء بعض الفحوصات وسط كم هائل من…

عش الدبابير

وزارة التعليم العالي في سلطنة عمان تنعي شهيد العلم الذي قتل بطريقة بشعة

لسعات

محمد بن راشد: نبحث عن رائد فضاء للمهمة الإماراتية الثانية لحصد النخيل الذي زرعه هزاع!

فيديو

شاهد ناشط يمني يقترح إرسال دفاع المنتخب السعودي إلى الحد الجنوبي (فيديو)

Leave A Reply

Your email address will not be published.