جملة الطبيب و الناشط العماني زكريا المحرمي: حفظك الله يا تميم المجد.. إستفزت الإمارات

الدبور – نشر الطبيب و الناشط و الكاتب من سلطنة عمان زكريا المحرمي تغريدة على حسابه على موقع التدوين تويتر، شرح فيها رأيه بمن هو الفائز الحقيقي ببطولة خليجي ٢٤ التي أقيمت في دولة قطر وفازت بها البحرين على السعودية.

التغريدة قال فيها المحرمي ان الفائز الحقيقي في هذه البطولة هو الشعب القطري، وأضاف وهذا الشاب يقصد أمير قطر، حيث نشر صورته مع التغريدة.

وختم تغريدته بقول جملة إستفزت اللجان الإلكترونية في الإمارات خصوصا إنها خارج معادلة أي إتفاق للصلح بين قطر ودول الحصار، الجملة قال فيها حفظك الله يا تميم المجد.

وقال المحرمي في تغريدته ما نصه: “الفائز الحقيقي هم الشعب القطري وهذا الشاب الذي رسمت بلاده الفرحة في قلوب جميع أهل الخليج، حفظك الله يا تميم المجد وأسعدك وشعبك وجمع بك قلوب الخليجيين… شكرا قطر”

الفائز الحقيقي هم الشعب القطري وهذا الشاب الذي رسمت بلاده الفرحة في قلوب جميع أهل الخليج، حفظك الله يا تميم المجد وأسعدك وشعبك وجمع بك قلوب الخليجيين… شكرا قطر pic.twitter.com/H82ywHAPNm — زكريا المحرمي (@almuharrmi) December 8, 2019

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عبر الناشط العماني عن رأيه الشخصي بالبطولة، وهو الامر الذي لم يعجب تلك اللجان الإماراتية، ولم تعتاد عليه أن يعبر أي شخص بكل حرية عن رأيه بدون مقابل.

فوصل الناشط سيل من الإتهامات بتلقي أموال قطرية حتى يقول ما قال، وهو الإتهام الذي طال الجميع ممكن وقفوا مع قطر في قضية حصارها من دول الجيران و الظلم الذي تعرضت له بالإضافة للحملة غير الأخلاقية و القذرة ضدها.

فقال أحدهم معلقا على المحرمي: “لا تنسونه يا اصرفوا له أي شيء كل شيء يرضيه ..!”

وقال آخر أيضا في نفس الإتهام الذي برمجت عقول اللجان الإماراتية عليه: “يستاهل روليكس عطوه”

وقال آخر ما نصه: “كم رايح يدخل اليوم في حسابك يازكريا ؟؟؟؟؟ عادي بالريال القطري او العماني”

ز الكثير من الهجوم وكلها من أسماء وهمية ولجان إلكترونية تغني نفس الموال وكأن أمر واحد وصلهم.

بينما حصل المحرمي على الكثير من التغريدات التي تثني عليه وعلى شعب عمان الأصيل.

ذوق واخلاق يا اهل عمان 🇶🇦 ❤️ 🇴🇲 — مريم بنت عبدالعزيز (@MaryamAlMuftah_) December 8, 2019