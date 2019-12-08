شاهد بالفيديو: مهندسة كويتية تتجه للعمل في عربة طعام متنقلة.. وهذه حكايتها الغريبة

الدبور – في بلد غني وصغير بتعداد سكانه مثل الكويت، من الصعب أن تجد أي كويتي خاصة إن كان يحمل شهادة جامعية يعمل بغير طبيعة عمله، وعمل يعتبر غير مناسب للمواطنين حسب طبيعة الشعب الكويتي، فما بالك إن كانت فتاة كويتية وجامعية تعمل في عربة طعام متنقلة؟

و تعد المهندسة منال الحسيني أول كويتية تتجه للعمل في المركبات التجارية المتنقلة، حيث تعمل كطاهية لتحضر الطعام على متنها، ولكن قصتها مختلفة، فهي لم تختار هذه الوظيفة من باب البحث عن عمل او لأنها لم تجد عمل في تخصصها او لوجود بطالة في البلد، بل لسبب خاص بها.

وتقول الحسيني في تصريح لـموقع «القبس» المحلي أن هذا المشروع هو حلم تحول إلى واقع، حيث أنها تعشق الطهي منذ الصغر، فجاء قرار وزارة التجارية والصناعة باستصدار تراخيص العربات المتنقلة لتحقق من خلاله طموحها.

وتعمل الحسيني بمهنة مهندسة مدنية إلى جانب مشروعها، حيث تؤكد أن شهادتها ساعدتها في تصميم العربة والبدء في المشروع بطريقة علمية مدروسة.

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وترا الحسيني أن للعربة المتنقلة العديد من المزايا، إذ يعتبر مطبخ متنقل ويمتاز بالنظافة كما أن لا يحتاج إلى طاولات طعام ومقاعد، وهي فكرة منتشرة حول العالم لا سيما الدول الأوروبية.

وأضافت بأن المرأة الكويتية قادرة على تحقيق طموحها في مختلف المجالات لكن ينقصها الدعم من المجتمع، مشيرة إلى نيلها عبارات التشجيع والمؤازرة من جميع الزبائن.