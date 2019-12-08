شاهد: جن جنون بن زايد بعد رفض قطر الصلح مع الإمارات ضمن إتفاق إنهاء الأزمة مع السعودية

الدبور – مع الانباء الواردة عن قرب توقيع إتفاق الصلح بين قطر و السعودية من طرف واحد، وبالتالي البحرين ستتبع السعودية بشكل طبيعي، جن جنون حاكم الإمارات ولي عهد أبوظبي بن زايد الملقب بشيطان العرب، خصوصا مع إصرار دولة قطر عدم شمل الإمارات ضمن أي إتفاق صلح يوقع مع السعودية.

و لأن الإمارات خارج مفاوضات الصلح و إرجاع العلاقات بين البلدين، ولعلمها أن البحرين ستتبع بالتالي السعودية ان تم مثل هذا الإتفاق، خرج بن زايد عن طوعه، فحاول من عدة جبهات إفشال كل تلك المحاولات لإنهاء الأزمة التي إخترعها هو عن طريق ممارسة وظيفة أجداده وهي القرصنة، فقام بقرصنة وكالة الأنباء القطرية.

فقام من جه إقناع صديقه ولي عهد السعودية بن سلمان، بعدم التقرب من قطر أو محاولة توقيع أي إتفاق معها بدون أن تشمل الإمارات ضمن الإتفاق، وهو الامر الذي رفضته قطر.

ومن ناحية ثانية إستخدم بن زايد ما يجيده أكثر وهو القذارة، فأوعز لحساب وزير القذارة الإماراتي حمد المزروعي بشن حملة قذرة على قطر للتأثر على الصلح، وعندما إستمرت الجهود بإتمام الصلح، أصيب بالجنون أكثر فنشر المزروعي عدة تغريدات في يوم واحد عن عدم جدية الصلح.

- Advertisement -

فبعد التغريدات القذرة، نشر المزروعي مجموعة تغريدات قال فيها ما نصه: “بعد تصريح وزير خارجية قطر ابتهل كل مرتزق واعتقد ان هناك بوادر امل لـ حل الازمة كل مافي الامر ان قطر تحاول كل مره الاستفراد بـ دولة من دول المقاطعه مثل البحرين و مصر والامارات واخيرا الرياض والكل اكد للوسيط ان الحل في الرياض ..”

بعد تصريح وزير خارجية قطر ابتهل كل مرتزق واعتقد ان هناك بوادر امل لـ حل الازمة كل مافي الامر ان قطر تحاول كل مره الاستفراد بـ دولة من دول المقاطعه مثل البحرين و مصر والامارات واخيرا الرياض والكل اكد للوسيط ان الحل في الرياض … — حمد المزروعي (@uae_3G) December 8, 2019

ليتبعها بتغريدة ثانية بعدها مباشرة من كثر القهر و الغل الذي يعاني منه شيطان العرب فقال: “لا يمكن حل الازمة الا بـ الموافقة على 13 شرط لان الشروط تعتبر شروط سيادية لـ دول المقاطعة وعلى راسهم السعودية ومن يعتقد ان السعودية سوف تفرط في شرط سيادي فهو مخطئ …”

لايمكن حل الازمة الا بـ الموافقة على 13 شرط لان الشروط تعتبر شروط سيادية لـ دول المقاطعة وعلى راسهم السعودية ومن يعتقد ان السعودية سوف تفرط في شرط سيادي فهو مخطئ … — حمد المزروعي (@uae_3G) December 8, 2019

وأتبعها بتغريدة ثالثة في نفس الوقت، فلم يتحمل الأنباء الواردة، فقال: “يتداول البعض علم قطر في الرياض اطمن عزيزي المقاطع هذي الفيديو بداية المقاطعه وهو انزال علم قطر …”

يتداول البعض علم قطر في الرياض اطمن عزيزي المقاطع هذي الفيديو بداية المقاطعه وهو انزال علم قطر … — حمد المزروعي (@uae_3G) December 8, 2019

وقال بعدها في تغريدة بعد ساعة ما نصه: “المقاطعة باقية وتتمدد”

ومازالت قذاراته مستمرة حتى كتابة هذا الخبر حتى يأتيه الخبر اليقين أن المصالحة لن تتم ويرتاح بال شيطان العرب ويحول قذاراته لدولة ثانية ربما سلطنة عمان من جديد، او الكويت.

المزروعي الذي تبرأت عائلته منه بفضل بن زايد، حصل على كمية كبيرة من التعليقات الساخرة و المهاجمة لقذارته، ومنهم من قال له ومن طلب رأيك، الدبور لسع بعض الردود على شيطان العرب بن زايد أو المزروعي لا تفرق، وينشرها لكم.

الحل ف الرياض ما هوب في يدك يالسلقة

وإذا شفنا أن الامور طيبة ما راح نأخذ رايك مير البخ — #الرياض (@ZmiZvQ7ZJS2zWUg) December 8, 2019

قطر شروطها واضحة وضوح الشمس

لاتصالح مع الامارات واهلآ بالاشقا من السعودية والبحرين رغم شيطنتهم من عيال _ — شهاب بن زيد الهلالي (@ssll112220101) December 8, 2019

الف مبروووك للبحرين🇧🇭 الفوز باالكاس

وحظ اوفر لمنتخبنا🇸🇦 السعودي

ومن لا يشكر الناس لا يشكر الله. وشكرا قطر🇶🇦 على حسن التنظيم و كرم الاستقبال

🇰🇼🇦🇪🇸🇦🇶🇦🇧🇭🇴🇲وخليجنا و احد❤️ — {{ صقر}}🇸🇦🦅 (@aon7rqB0OeWfC2v) December 8, 2019

المطالب 🤣🤣🤣🤣🤣 .. على ما اذكر مدة المطالب ١٠ ايام ، صار ٣ سنوات وما تنفذ منها شي — العسم (khalid) (@bufajer1618) December 8, 2019

إشترك في قناتنا على تطبيق تليجرام ليصلك كل ما هو مميز من موقعنا… لسعات خاصه.. https://t.me/Dabboor