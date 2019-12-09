المفكر العربي ضاحي خلفان : قادة دول الحصار فقط من يملكون استراتيجيات للتنمية والباقي يجب محاسبتهم (فيديو)
الدبور – ضاحي خلفان المفكر العربي الكبير و شرطي مرور دبي، تحول فجأة إلى محلل إقتصادي بعدما أنهى دوره كمحلل أمني ومن ثم سياسي وبعدها رياضي، ليصل اليوم بتحليل ما يقوم به القادة العرب وتصنيفهم حسب مزاجه.
فهو يرى أن قادة دول الحصار فقط من يملكون إستراتيجيات للتنمية، بل وطالب الامم المتحدة بمحاسبة القادة خارج دول الحصار التي إستثناها بالطبع من المحاسبة، في التقصير في ما يقومون به من مساعدة شعوبهم في القضاء على البطالة و التنمية في مجتمعاتهم.
فقد صرح ضاحي خلفان تميم، اليوم الاثنين، أن معظم القادة في الوطن العربي “لا يملكون استراتيجيات” للتنمية أو التخطيط لعلاج المشكلات كالبطالة وغيرها.
لكن لفت خلفان إلى أن هناك استثناء بالطبع حتى لا تورطونا، يتمثل في بعض دول المنطقة، مثل السعودية ومصر والإمارات والأردن، مشيرا إلى أنها “تملك استراتيجيات مستقبلية”.
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وأضاف في تصريحات خاصة لـموقع “RT” الروسية، أنه ينبغي رفع توصيات إلى جامعة الدول العربية لإنشاء منظومة خاصة “لقياس مستوى أداء القادة العرب وإنجازاتهم التنموية في بلادهم وبالتالي يمكن الحكم على أدائهم إما بالنجاح أو بالفشل بناء على تلك المؤشرات والأرقام”.
وجاءت تصريحات ضاحي خلفان تميم، على هامش فعاليات الدورة الـ12 لـ”المنتدى الاستراتيجي العربي”، في إمارة دبي الخليجية.
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