حبس المغرد الكويتي مساعد المسيليم 87 عامًا .. كم يستحق القذر حمد المزروعي إذا؟!

الدبور – قضت محكمة الجنايات الكويتية، اليوم الإثنين، بسجن الناشط والمغرد مساعد المسيليم، 5 أعوام مع الشغل والنفاذ بتهمة الإساءة إلى أمير البلاد، الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، ونشر أخبار كاذبة، بحسب صحيفة ”الراي“ الكويتية.

ويأتي حكم اليوم، بعد أيام قليلة من حكم آخر بسجن مساعد المسيليم 7 أعوام، بتهمة الإساءة إلى أمير البلاد والسلطة القضائية، لتصل أحكام السجن بحقه إلى 87 عامًا.

وتسائل النشطاء إن كان هناك قضاء عادل في الإمارات، فكم يستحق الإماراتي القذر حمد المزروعي من السجن؟ فقد نشر ما هو أقذر و أسوأ و احقر، ولكنه محصن لأنه لا يقدح من رأسه بل من رأس حاكم الإمارات الفعلي ولي عهد أبوظبي بن زايد.

وهذا ليس الحكم الأول بحق المسيليم المقيم خارج الكويت، فقد سبق أن أصدرت المحاكم الكويتية أحكامًا ضده، أحدها في شهر تموز/ يوليو الماضي، حين قضت بسجنه 5 أعوام بتهمة ”القيام بعمل عدائي ضد دولة الإمارات والعيب بالذات الأميرية“.

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