علم سلطنة عمان
عش الدبابير

شاهد فلسطينية ترفع علم سلطنة عمان بوجه جنود الإحتلال الإسرائيلي وتثير ضجة

By وطن الدبور
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الدبور – أثارت صورة إنتشرت على مواقع التواصل الغجتماعي لإمراة من قطاع خلال مسيرات العودة الاخيرة وهي ترفع علم بوجه جنود الإحتلال الإسرائيلي لإيصال رسالة للإحتلال، أثارت ضجة كبيرة بين النشطاء.

وانتشرت الصورة التي تحمل معاني كثيرة، وأولها للإحتلال أن الشعب الفلسطيني ليس وحده ولديه من يسنده في سلطنة عمان التي وقفت معه طول الوقت.

والرسالة الثاني للمتربصين من المطبعين بالخفاء من عيال زايد للسلطنة ويحاولون لصق تهمة أن السلطان باع و القضية الفلسطينية خصوصا بعد اللقاء الأخير بين السلطان و نتنياهو الذي إستغلته الإمارات بشكل قذر.

ومع ان الإمارات هي من تطبع وهي من باعت ولكن كعادتها ما يعيبها تحاول إلصاقه بغيرها، فهي مركز غسيل الاموال ودعم الإرهاب في العالم ولصقت التهمة بدولة قطر، وكذلك فعلت مع سلطنة عمان بواسطة ماكنة اللجان الإلكترونية الضخمة على مواقع التواصل.

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وعلق أحد النشطاء على صورة المراة وهي تحمل العلم العماني بقوله ما نصه: على مقربة من الاحتلال الاسرائيلي امرأة فلسطينية من #قطاع_غزة ترفع علم #سلطنة_عمان بوجهه لتغيظه في رسالة منها ان لنا أشقاء نشد عضدنا بهم سيبقوا لنا الاوفياء دائما ،⁦ إن الله يشهد كم نحبكم في الله فمواقفكم معنا مشرفة لكم مني ومن كل فلسطيني كل الحب والوفاء ادامكم الله بخير”

وعلق النشطاء في سلطنة عمان على الصورة بشكل واسع، حيث قال ناشط عماني: “احبكم الله.. رغم كل المسافات التي تفصلنا لكن قلوبنا ودعاؤنا إليكم لا ينقطع.. نصركم الله واعزكم واذل أعداء الإسلام..”

وقال آخر ما نصه: “خير الكلام ما قل ودل،، (یَـٰۤأَیُّهَا ٱلَّذِینَ ءَامَنُوۤا۟ إِن تَنصُرُوا۟ ٱللَّهَ یَنصُرۡكُمۡ وَیُثَبِّتۡ أَقۡدَامَكُمۡ) صدق الله العظيم.. مواقف السلطنة ثابته الاركان ولن تتنازل عنها والقضية الفلسطينية أول قضايا المسلمين والعرب بشكل عام أخي الكريم.”

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