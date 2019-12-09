شاهد فلسطينية ترفع علم سلطنة عمان بوجه جنود الإحتلال الإسرائيلي وتثير ضجة
الدبور – أثارت صورة إنتشرت على مواقع التواصل الغجتماعي لإمراة من قطاع غزة خلال مسيرات العودة الاخيرة وهي ترفع علم سلطنة عمان بوجه جنود الإحتلال الإسرائيلي لإيصال رسالة للإحتلال، أثارت ضجة كبيرة بين النشطاء.
وانتشرت الصورة التي تحمل معاني كثيرة، وأولها للإحتلال أن الشعب الفلسطيني ليس وحده ولديه من يسنده في سلطنة عمان التي وقفت معه طول الوقت.
والرسالة الثاني للمتربصين من المطبعين بالخفاء من عيال زايد للسلطنة ويحاولون لصق تهمة أن السلطان باع فلسطين و القضية الفلسطينية خصوصا بعد اللقاء الأخير بين السلطان و نتنياهو الذي إستغلته الإمارات بشكل قذر.
ومع ان الإمارات هي من تطبع وهي من باعت ولكن كعادتها ما يعيبها تحاول إلصاقه بغيرها، فهي مركز غسيل الاموال ودعم الإرهاب في العالم ولصقت التهمة بدولة قطر، وكذلك فعلت مع سلطنة عمان بواسطة ماكنة اللجان الإلكترونية الضخمة على مواقع التواصل.
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وعلق أحد النشطاء على صورة المراة وهي تحمل العلم العماني بقوله ما نصه: “على مقربة من الاحتلال الاسرائيلي امرأة فلسطينية من #قطاع_غزة ترفع علم #سلطنة_عمان بوجهه لتغيظه في رسالة منها ان لنا أشقاء نشد عضدنا بهم سيبقوا لنا الاوفياء دائما ، إن الله يشهد كم نحبكم في الله فمواقفكم معنا مشرفة لكم مني ومن كل فلسطيني كل الحب والوفاء ادامكم الله بخير”
على مقربة من الاحتلال الاسرائيلي امرأة فلسطينية من #قطاع_غزة ترفع علم #سلطنة_عمان بوجهه لتغيظه
في رسالة منها ان لنا أشقاء نشد عضدنا بهم سيبقوا لنا الاوفياء دائما ،❤️
إن الله يشهد كم نحبكم في الله فمواقفكم معنا مشرفة لكم مني ومن كل فلسطيني كل الحب والوفاء
ادامكم الله بخير pic.twitter.com/KByOxxScBr
— محمود السوسو 🇵🇸 (@mahmoedalsoso) December 7, 2019
وعلق النشطاء في سلطنة عمان على الصورة بشكل واسع، حيث قال ناشط عماني: “احبكم الله.. رغم كل المسافات التي تفصلنا لكن قلوبنا ودعاؤنا إليكم لا ينقطع.. نصركم الله واعزكم واذل أعداء الإسلام..”
وقال آخر ما نصه: “خير الكلام ما قل ودل،، (یَـٰۤأَیُّهَا ٱلَّذِینَ ءَامَنُوۤا۟ إِن تَنصُرُوا۟ ٱللَّهَ یَنصُرۡكُمۡ وَیُثَبِّتۡ أَقۡدَامَكُمۡ) صدق الله العظيم.. مواقف السلطنة ثابته الاركان ولن تتنازل عنها والقضية الفلسطينية أول قضايا المسلمين والعرب بشكل عام أخي الكريم.”
خير الكلام ما قل ودل،،
(یَـٰۤأَیُّهَا ٱلَّذِینَ ءَامَنُوۤا۟ إِن تَنصُرُوا۟ ٱللَّهَ یَنصُرۡكُمۡ وَیُثَبِّتۡ أَقۡدَامَكُمۡ)
صدق الله العظيم..
مواقف السلطنة ثابته الاركان ولن تتنازل عنها والقضية الفلسطينية أول قضايا المسلمين والعرب بشكل عام أخي الكريم.
— نبيل الريامي (@nabil_riyami) December 8, 2019
الشعب الفلسطيني ف قلوبنا نحن العمانين ونسأل الله أن ينصرهم ع الكيان المحتل الغاصب ونرجع نصلي معهم بالاقصى.
— abdullah (@alfahdi98877) December 7, 2019
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وأناحاملة علم سلطنة عمان سأمضي شامخة هيبتي بهيبة هذه الدولة العظيمة التي لم تتخلى عنا يوما، رفرف أيها العلم العماني خفاقا ، رفرف يا رمز السلام ،رفرف وقل لهم نحن لسنا دعاة حروب نحن فقط دعاة حقوق ، رفرف لعل النائمين يرونك توقضهم من غفلتهم.#فلسطين_أون_لاين pic.twitter.com/Cw9otxpn3q
— عبد حمّود (@riyami991) April 7, 2018