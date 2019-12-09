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شاهد قتل الطالب العماني محمد العريمي شهيد العلم في فيديو ينشر لأول مرة

By وطن الدبور
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الدبور – في فيديو نشر لأول مرة عن حادثة طعن الطالب العماني في لندن الأسبوع الماضي،  وقام بتصويره أحد المارة في الشارع، يظهر لحظات الطعن الأولى ومحاولة إنقاذ الشاب العماني.

فقد تداول ناشطون بمواقع التواصل الاجتماعيّ، فيديو يظهر محاولة مسعفين إنعاش الطالب العماني محمد او لعريمي، بعد تعرّضه للطعن رفقة صديقه البحريني في منطقة نايتسبريدج، بالقرب من متجر هارودز في العاصمة البريطانية لندن، مساء الخميس الماضي.

وكانت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية قالت إن الضحية كان في طريقه إلى منزله من مطعم في “نايتسبريدج” هو وصديق آخر له من البحرين، عندما اعترضت طريقهما من الملثمين، لسرقة ساعته الفاخرة.

لكنذ أحد افراد عائلة “كانو” في البحرين، قال عبر حسابه في انستغرام إن “العريمي” وصديقه البحريني المقرب منه (من عائلة كانو) كان مباشرة، وتم طعنهما معاً، دون طلب أيّ شيء، ولم يكن بسبب ساعته كما ذكرت “ديلي ميل”.

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وذكرت “ديلي ميل” نقلاً عن صديق العريمي: “حاول أحد اللصوص سرقة ساعة محمد المكلفة – أعتقد أنها رولكس – ولدى مقاومته طعنوه وقتلوه”.

وأشار الى أن صديقه البحريني حاول المساعدة فتعرض هو الآخر للطعن، وهو في المستشفى الآن يتلقى العلاج.

وأضاف: “هذه حقًا أن تحدث في وسط لندن أمام مثل هذا المتجر الشهير المعروف في جميع أنحاء العالم”.

وقال: “من المتوقع أن تكون كاميرات المراقبة الدوائر قد التقطت شيئا يمكن للشرطة استخدامه في الوصول الى الجناة.”

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