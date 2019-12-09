في الكويت لا “شيشة” بعد اليوم في المقاهي

الدبور – لا شيشة في المقاهي في الكويت بعد اليوم، حيث وافق المجلس البلدي في الكويت، يوم الإثنين، على منع تدخين الشيشة في المقاهي، بعد اقتراح مسبق تم تقديمه بهذا الشأن قبل أشهر.

وتضمنت موافقة المجلس البلدي أيضًا الموافقة على اقتراح فصل ترخيص المطاعم عن المقاهي، ومنع تدخين الشيشة في المقاهي فقط دون المطاعم، بحسب وكالة الأنباء الكويتية (كونا).

وسبق أن تقدم أحد أعضاء المجلس البلدي في نيسان/ إبريل الماضي، باقتراح لمنع استخدام الشيشة في مطاعم ومقاهي العائلات، مبررًا اقتراحه بـ ”المحافظة على العادات والتقاليد، ونظرًا للأضرار الصحية والنفسية والمشاكل الأسرية“، إلا أن اقتراحه لاقى انتقادات واستياء من عدد من النشطاء.

وتفرض الهيئة العامة للبيئة في الكويت، رسومًا على الأماكن العامة، كالمجمعات والأسواق والمطاعم والمقاهي، لمباشرة تدخين الشيشة ضمن ضوابط محددة.

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