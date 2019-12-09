مليونية العراق
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مليونية العراق ستقلب كل الموازين وتحذيرات من مجازر قد ترتكب وبرلماني يهين رجال الشرطة (فيديو)

By وطن الدبور
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الدبور – في يتوقع ان تكون الاكبر وربما الأعنف منذ بداية الثورة العراقية التي قامت ضد الفساد وانتفض الشعب العراقي وقتها كما لم ينتفض من قبل.

فقد فرضت قوات الأمن العراقية، مساء الاثنين، إجراءات مشددة في أرجاء العاصمة بغداد، عشية ”مليونية“ مرتقبة دعا إليها نشطاء.

وبدأ بالفعل توافد المحتجين من محافظات وسط وجنوب البلاد تمهيدًا للتظاهرة المقررة تنديدًا بقتل متظاهرين وناشطين في الاحتجاجات المناوئة للحكومة والأحزاب الحاكمة.

وقال أحمد خلف، ضابط في شرطة بغداد برتبة نقيب، إن ”قيادة عميات بغداد“  فرضت إجراءات أمنية مشددة في أرجاء العاصمة وخاصة على مقربة من مناطق الاحتجاجات في ساحتي التحرير والخلاني والمناطق المحيطة بهما.

وأضاف أن ”القوات الأمنية انتشرت بكثافة في محيط المنطقة الخضراء أيضًا للحيلولة دون وصول المتظاهرين إليها“، والتي تضم مقرات الحكومة والبرلمان والبعثات الدبلوماسية الأجنبية.

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ونشر نشطاء فيديوهات تدعو المتظاهرين للخروج و المحافظة على سلمية المليونية، وقالوا لهم جهزنا لكم كل شيء فقط أخرجوا وحافظوا على سلمية الإعتصام.

يأتي ذلك بالتزامن مع وصول مئات المحتجين من محافظات وسط وجنوب البلاد إلى بالعاصمة استجابة لدعوات ناشطين بتنظيم احتجاجات حاشدة وصفوها بـ“المليونية“.

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وقال محمد إقبال، أحد ناشطي الاحتجاجات في بغداد، إن ”ساحة التحرير تغص الآن بآلاف المحتجين، ومن المقرر أن تشهد الثلاثاء أكبر تظاهرة ضد الفاسدين، وقتلة المتظاهرين في بغداد والمحافظات“.

وأشار أن ”المتظاهرين سيتوافدون على بغداد في الأيام القليلة المقبلة حتى الجمعة، حيث من المتوقع أن تشهد أكبر تظاهرة على الإطلاق“.

واستبق زعيم فصيل ”عصائب أهل الحق“ قيس الخزعلي، المقرب من إيران، احتجاجات الثلاثاء بالقول، إنها ”ستكون تخريبية، وستؤدي إلى سقوط العديد من القتلى“.

وأضاف في كلمة نشرها عبر حسابه بـ“تويتر“، ”هناك معلومات بوجود تخطيط مخابراتي تريد منه جهات متعددة (لم يحددها) الشر لهذا البلد، وتريد أن تستثمر هذه الأوضاع لإحداث الفوضى في بغداد“.

وكان الخزعلي، إلى جانب مسؤولين آخرين في ”الحشد الشعبي“، قد وضعوا على قائمة عقوبات أمريكية صدرت مؤخرًا لـ“صلاتهم بقتل المتظاهرين“.

وكانت السفارة الامريكية في بغداد قد⁩ نصحت مواطنيها بعدم السفر إلى والابتعاد عن أماكن التظاهرات التي توقعت السفارة زيادة حدتها يوم غد . بيان السفارة دعا المواطنين الاميركيين في الى متابعة وسائل الإعلام المحلية…

زنشر ناشط عراقي فيديو لجزء من الفساد المستشري في الدولة و الذي حتى اليوم مازال بدون لا حساب ولا رقيب، حيث قام برلماني بتجاوز رجال الشرطة العراقية وإهانتهم لأنه فقط برلماني، حيث قال ناشر الفيديو ما نصه: “سائق سيارة “لكزز” يقول انه برلماني وقيل انه في مكتب رئيس الوزراء تجاوز واهان رجل المرور فيقول له المرور ( اموت واطبق القانون ولو تسحكني ما اخليك تطلع ) ويطلب مساعدة من الشعب والشرطة ، كما يبدو هناك ترسبات ستزول قريباً ان شاء الله ولا خطوط حمراء بعد اليوم.”

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