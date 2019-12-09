عش الدبابير

نائب وزير الخارجية الكويتي: خطوات المصالحة تسير باتجاه إيجابي

By وطن الدبور
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الدبور – قال نائب وزير الخارجية الكويتي خالد الجار الله إن بلاده لم تنقطع عن التفاؤل لحل الأزمة الخليجية، وإن خطوات المصالحة وقنوات إنهاء الخلاف تسير باتجاه إيجابي، ووفق خطوات ثابتة ومتقدمة.

وأضاف الجار الله قائلًا: ”لسنا قلقين على الإطلاق من الأجواء التي ترافق الجهود الهادفة لإنهاء الخلاف، ومتفائلون بأن هذا الخلاف سيكون جزءًا من الماضي في القريب“.

وفي سياق متصل، قالت مصادر لموقع صحيفة النهار الكويتية: إن الخلاف الخليجي- الخليجي لم تتم مناقشته على المستوى الوزاري، في الاجتماع التحضيري الذي عُقد اليوم قبل يوم من عقد القمة الخليجية.

وذكرت المصادر أن هذه المسألة تركت للمناقشة، غدًا الثلاثاء، في اجتماعات الرياض على مستوى قادة دول مجلس التعاون الخليجي.

وفي ذات السياق، قال الأكاديمي الإماراتي عبدالخالق عبدالله، في تغريده له سابقة ما نصه: “من الآن وحتى انعقاد قمة التعاون في الرياض اتمنى على الجميع في منصات وحسابات وسائل التواصل الاجتماعي ان يتحلى بالمسؤولية وبروح الأخوة الخليجية ويمتنع عن تعكير اجواء المصالحة الخليجية القادمة.”

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