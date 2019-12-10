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أمريكا تتخذ إجراء ضد القنصل السعودية السابق في إسطنبول، الغازي فاتح الخزائن محمد العتيبي

By وطن الدبور
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الدبور – إتخذت الولايات المتحدة قرار ضد الغازي فاتح خزائن مكاتب ، بعد نكرانه وتأكيده بمغادرة الصحفي السعودي جمال خاشقجي مبنى القنصلية، مع إنه شارك في تقطيعه داخل مسلخ في إسطنبول.

فقد أعلنت وزارة الخارجية الأميركية، اليوم، إدراج السابق في إسطنبول، محمد العتيبي، على لائحة تقييد (عقوبات)، وذلك «لتورّطه في انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان» على خلفية قتل جمال خاشقجي.

وقالت الوزارة في بيان اليوم، إن هذا الإجراء «هو خطوة أخرى مهمة في الرد على مقتل خاشقجي… الذي كان جريمة بشعة وغير مقبولة».

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مضيفة أنها «تواصل حثّ الحكومة السعودية على إجراء محاكمة كاملة وعادلة وشفّافة للمسؤولين عن وفاة خاشقجي، ومحاسبة جميع المتورطين فيها».

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ووفق وزارة الخارجية، يُمنع الأشخاص الواردة أسماؤهم في لائحة التقييد، كما أفراد أسرهم، من دخول الولايات المتحدة.

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